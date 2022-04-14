Re: Резонансный законопроект о кибербуллинге вернули в Мажилис

Отправлено: - 00:14

"а нельзя ли на доступном языке писать", КОНЕЧНО МОЖНО, НО ТОГДА ТЫ ВСЁ ПОЙМЕШЬ! ВСЯ ЦЕЛЬ, НАВЕСТИ МУТИ НЕСУСВЕТНОЙ, ЗАПУТАТЬ ЧИТАТЕЛЯ, И ПРИНЯТЬ ЗАКОН ТАК КАК ИМ НУЖНО!