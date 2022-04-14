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≡ Резонансный законопроект о кибербуллинге вернули в Мажилис
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44011
Резонансный законопроект о кибербуллинге вернули в Мажилис
Отправлено: 14.04.22 - 13:14
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По предложению сенаторов, Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5201
Re: Резонансный законопроект о кибербуллинге вернули в Мажилис
Отправлено: 14.04.22 - 13:14
#1
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О боже, слова такие где вы находите, а нельзя ли на доступном языке писать
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
132
Re: Резонансный законопроект о кибербуллинге вернули в Мажилис
Отправлено: 15.04.22 - 00:14
#2
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"а нельзя ли на доступном языке писать", КОНЕЧНО МОЖНО, НО ТОГДА ТЫ ВСЁ ПОЙМЕШЬ! ВСЯ ЦЕЛЬ, НАВЕСТИ МУТИ НЕСУСВЕТНОЙ, ЗАПУТАТЬ ЧИТАТЕЛЯ, И ПРИНЯТЬ ЗАКОН ТАК КАК ИМ НУЖНО!
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