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≡ Хлеб - наше богатство ли???
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44011
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 13:37
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Сколько себя помню, в нашей стране, к хлебу было трепетное и особое отношение. Доесть кусочек за обедом, не выкидывать, черствый подсушить и как сухарики с чаем, крошки - птицам... Так нас воспитывали взрослые, которые помнили голодные послевоенные годы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10850
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 13:37
#1
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Ну а собственно куда девать отходы?
Раньше телят, поросят кормили ими.
Сейчас хлеб уже ничего не значит.
Особенно если плесневеет на второй день..
Да, это изделие приходится выкидывать в мусорку..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5201
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 19:13
#2
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Я обычно подбираю выброшенный хлеб, либо закидываю на козырек подъезда или на крышу куда-нибудь, лишь бы не валялось под ногами. Помню, как-то целую булку подобрал и закинул в багажник, а наблюдавшая из окна старушка спросила- что, совсем плохо? И предложила сто тенге...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15187
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 19:26
#3
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У Парфенова в старых Намедни есть история пропаганды ценности хлеба - в стране не хватало зерна, хлебом кормили скот.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10992
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 13.04.22 - 21:47
#4
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Хлеб уже давно не еда. Щас не война славу богу или алах. А вот не которые заведения через чур изпользуют хлеб как средство навара. Пример пожайлуста привожу. Так как с ними борюсь не один год. Кафе на выезде посёлка Атбасар. Ещё год назад просишь их дать 1 кусок они приносят мини лепёшку. Им не только я им всё люди объясняют зачем вы приносите целую лепёшку. Война закончилась я смотрю тем что сегодня они стали приносить теперь пол лепёшки Во нахрена? . Я уже давно там кушаю и хлеб не заказываю только по той причине что мне не надо на тарелку пол кг хлеба. .
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
792
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 14.04.22 - 15:08
#5
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Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролировать
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1165
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 14.04.22 - 23:30
#6
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Цитата:
arman_kst: Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролировать
Проще есть всё подряд, но не переедать. Я так уже 10 лет скидываю примерно по килограмму в год. Организм за месяц привыкает. И нет проблем со здоровьем, (которые обязательно появятся от разных новомодных диет).
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1007
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 14.04.22 - 23:50
#7
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Цитата:
Vit:
Хлеб уже давно не еда.

Цитата:
arman_kst:
Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролировать

Стесняюсь узнать. И для кого тогда правительство не спит ночами, думы думая какба хлеб подешевле сделать!?
:lol:
Цитата:
serg kost:
Проще есть всё подряд, но не переедать

Диетическое питание, беш!
На завтрак, обед и ужин, вот первооснова!
:-o
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1165
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 15.04.22 - 00:11
#8
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Никакого диетического питания.
Вот сегодня на ночь глядя съел граммов двести мороженого. Правда, и поработал на даче целый день.
Организм привык не требовать лишнего. Могу полдня не есть. А иногда хочется часто перекусить по мелкому.
Научиться не обжираться за месяц-два может любой человек, если захочет.
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