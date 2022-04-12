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Хлеб - наше богатство ли???
Хлеб - наше богатство ли???
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44011
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 13:37
Сколько себя помню, в нашей стране, к хлебу было трепетное и особое отношение. Доесть кусочек за обедом, не выкидывать, черствый подсушить и как сухарики с чаем, крошки - птицам... Так нас воспитывали взрослые, которые помнили голодные послевоенные годы.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10850
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 13:37
Ну а собственно куда девать отходы?
Раньше телят, поросят кормили ими.
Сейчас хлеб уже ничего не значит.
Особенно если плесневеет на второй день..
Да, это изделие приходится выкидывать в мусорку..
Раньше телят, поросят кормили ими.
Сейчас хлеб уже ничего не значит.
Особенно если плесневеет на второй день..
Да, это изделие приходится выкидывать в мусорку..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5201
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 19:13
Я обычно подбираю выброшенный хлеб, либо закидываю на козырек подъезда или на крышу куда-нибудь, лишь бы не валялось под ногами. Помню, как-то целую булку подобрал и закинул в багажник, а наблюдавшая из окна старушка спросила- что, совсем плохо? И предложила сто тенге...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15187
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 12.04.22 - 19:26
У Парфенова в старых Намедни есть история пропаганды ценности хлеба - в стране не хватало зерна, хлебом кормили скот.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10992
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 13.04.22 - 21:47
Хлеб уже давно не еда. Щас не война славу богу или алах. А вот не которые заведения через чур изпользуют хлеб как средство навара. Пример пожайлуста привожу. Так как с ними борюсь не один год. Кафе на выезде посёлка Атбасар. Ещё год назад просишь их дать 1 кусок они приносят мини лепёшку. Им не только я им всё люди объясняют зачем вы приносите целую лепёшку. Война закончилась я смотрю тем что сегодня они стали приносить теперь пол лепёшки Во нахрена? . Я уже давно там кушаю и хлеб не заказываю только по той причине что мне не надо на тарелку пол кг хлеба. .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 792
Re: Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 14.04.22 - 15:08
Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролировать
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1165
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 14.04.22 - 23:30
Цитата:
arman_kst: Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролироватьПроще есть всё подряд, но не переедать. Я так уже 10 лет скидываю примерно по килограмму в год. Организм за месяц привыкает. И нет проблем со здоровьем, (которые обязательно появятся от разных новомодных диет).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1007
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 14.04.22 - 23:50
Цитата:
Цитата:
Стесняюсь узнать. И для кого тогда правительство не спит ночами, думы думая какба хлеб подешевле сделать!?
Цитата:
Диетическое питание, беш!
На завтрак, обед и ужин, вот первооснова!
Vit:
Хлеб уже давно не еда.
Хлеб уже давно не еда.
Цитата:
arman_kst:
Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролировать
Стараюсь полмесяца не есть хлеб, вес тела надо контролировать
Стесняюсь узнать. И для кого тогда правительство не спит ночами, думы думая какба хлеб подешевле сделать!?
Цитата:
serg kost:
Проще есть всё подряд, но не переедать
Проще есть всё подряд, но не переедать
Диетическое питание, беш!
На завтрак, обед и ужин, вот первооснова!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1165
Хлеб - наше богатство ли???
Отправлено: 15.04.22 - 00:11
Никакого диетического питания.
Вот сегодня на ночь глядя съел граммов двести мороженого. Правда, и поработал на даче целый день.
Организм привык не требовать лишнего. Могу полдня не есть. А иногда хочется часто перекусить по мелкому.
Научиться не обжираться за месяц-два может любой человек, если захочет.
Вот сегодня на ночь глядя съел граммов двести мороженого. Правда, и поработал на даче целый день.
Организм привык не требовать лишнего. Могу полдня не есть. А иногда хочется часто перекусить по мелкому.
Научиться не обжираться за месяц-два может любой человек, если захочет.
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