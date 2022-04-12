Re: Хлеб - наше богатство ли???

Отправлено: - 21:47

Хлеб уже давно не еда. Щас не война славу богу или алах. А вот не которые заведения через чур изпользуют хлеб как средство навара. Пример пожайлуста привожу. Так как с ними борюсь не один год. Кафе на выезде посёлка Атбасар. Ещё год назад просишь их дать 1 кусок они приносят мини лепёшку. Им не только я им всё люди объясняют зачем вы приносите целую лепёшку. Война закончилась я смотрю тем что сегодня они стали приносить теперь пол лепёшки Во нахрена? . Я уже давно там кушаю и хлеб не заказываю только по той причине что мне не надо на тарелку пол кг хлеба. .