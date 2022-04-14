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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:07
сегодня в центре субботник после обеда был, довольно активно шел мели, складывали в мешки. с работы приехал, вокруг дома тоже, кучи для вывоза мусора лежат. погода сегодня хорошая.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:12
автобус до Челябинска говорят 7т.
бусики с пересадкой были 12.
сколько у них сейчас будет.
бусики с пересадкой были 12.
сколько у них сейчас будет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:20
//15 марта в Украину прибыли премьеры Польши, Чехии и Словении. 8 апреля Киев посетили глава дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским премьером Джонсоном. 13 апреля в Украину прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии///
все туристы торопятся отметиться как херои. волнуются, а бучу нам покажут. а то потом будет поздно похоже.
все туристы торопятся отметиться как херои. волнуются, а бучу нам покажут. а то потом будет поздно похоже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:34
Цитата:
Сегодня, для поколения моложе 35-ти примерно, это уже не критерий.
более-менее грамотно сегодня пишут в основном те, кому за сорок.
Victor Yang:
Судя по слову "украйнские", автор не русский и не украинец.
Судя по слову "украйнские", автор не русский и не украинец.
Сегодня, для поколения моложе 35-ти примерно, это уже не критерий.
более-менее грамотно сегодня пишут в основном те, кому за сорок.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15187
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:19
Цитата:
Думаю что тысяч 10. Да и автобусы пока не будут так часто ездить. Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.
alex_60:
автобус до Челябинска говорят 7т. бусики с пересадкой были 12. сколько у них сейчас будет.
автобус до Челябинска говорят 7т. бусики с пересадкой были 12. сколько у них сейчас будет.
Думаю что тысяч 10. Да и автобусы пока не будут так часто ездить. Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:25
Цитата:
У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
Victor Yang:
У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:26
Цитата:
это наверное этот первый, с еката возвращается.
Victor Yang:
Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.
Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.
это наверное этот первый, с еката возвращается.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:27
Цитата:
может ты Алма ату имел ввиду?
elektron:
вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
может ты Алма ату имел ввиду?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:34
Цитата:
не кстати, я заметил, й вместо и
употребляют на форуме некоторые форумчане. да и не вместо и даже.
например, "я ходил на демонстраций"
не буду показывать пальцем.
elektron:
Сегодня, для поколения моложе 35-ти
Сегодня, для поколения моложе 35-ти
не кстати, я заметил, й вместо и
употребляют на форуме некоторые форумчане. да и не вместо и даже.
например, "я ходил на демонстраций"
не буду показывать пальцем.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:44
Цитата:
На демонстраций ходят те, у кого палец толстыи.
alex_60:
например, "я ходил на демонстраций" не буду показывать пальцем.
например, "я ходил на демонстраций" не буду показывать пальцем.
На демонстраций ходят те, у кого палец толстыи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:45
Цитата:
Не, сегодня где то читал именно про Челябинск.
alex_60:
может ты Алма ату имел ввиду?
может ты Алма ату имел ввиду?
Не, сегодня где то читал именно про Челябинск.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:46
Цитата:
Да знамо, кто это.
alex_60:
не буду показывать пальцем.
не буду показывать пальцем.
Да знамо, кто это.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 21:15
Цитата:
два автобуса в день.
такая информация.
Victor Yang:
Да и автобусы пока не будут так часто ездить
Да и автобусы пока не будут так часто ездить
два автобуса в день.
такая информация.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 00:11
Хм..
Который раз слышу, уже и Варламов вроде доказал, что российская армия с Белоруссии отправляет технику на многие миллионы долларов по всей России..
И внимание, айфоны, которые специально не отключают гугловоды..
Смотрят специально куда идет техника, где стоят жучки..
Не могу понять, правда ли что российская армия мародерствует или опять фейки, причем доказанные с какой то там почты?
Ладно солдат получил за убийство там кого то, ну не айфонами и теликами же....
[Исправлено: 111, 15.04.2022 - 00:14]
Который раз слышу, уже и Варламов вроде доказал, что российская армия с Белоруссии отправляет технику на многие миллионы долларов по всей России..
И внимание, айфоны, которые специально не отключают гугловоды..
Смотрят специально куда идет техника, где стоят жучки..
Не могу понять, правда ли что российская армия мародерствует или опять фейки, причем доказанные с какой то там почты?
Ладно солдат получил за убийство там кого то, ну не айфонами и теликами же....
[Исправлено: 111, 15.04.2022 - 00:14]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 00:27
Мда..
Ответа конечно не получу..
Весьма прискорбно конечно, что наши братья так поступают..
И были бы то американцы или другие достойные им соперники..
А ведь украинцы нам же тоже братья..
Российские войска показывают слабость духа и какое то бессилие что ли..
Примерно как в Бучах, не смогли сфотографировать дышащий счастьем и весенним настроением город?
Ладно, фотоаппаратов нет.
Спутники есть военные?
Особенно как украинцы привезли на фурах мертвые тела и разбрасывали их?
Где доказательства?
Какой к чертям день Победы над фашизмом..
Ответа конечно не получу..
Весьма прискорбно конечно, что наши братья так поступают..
И были бы то американцы или другие достойные им соперники..
А ведь украинцы нам же тоже братья..
Российские войска показывают слабость духа и какое то бессилие что ли..
Примерно как в Бучах, не смогли сфотографировать дышащий счастьем и весенним настроением город?
Ладно, фотоаппаратов нет.
Спутники есть военные?
Особенно как украинцы привезли на фурах мертвые тела и разбрасывали их?
Где доказательства?
Какой к чертям день Победы над фашизмом..
-
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