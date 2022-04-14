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≡ Еще больше площадок, аллей и парков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44011
Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 09:19
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Третий сезон проекта, в котором горожане могут повлиять на благоустройство Костаная, поставил рекорды и по количеству заявок, и по числу голосов в их поддержку. Курирует «Бюджет народного участия» по-прежнему отдел ЖКХ. В втором сезоне практически все инициаторы задались одной и той же задачей - сделать более красивыми и функциональными дворы многоэтажек, в которых они живут. «НГ» выяснила, чего хотят добиться активисты на этот раз.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8430
Re: Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 09:19
#1
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Если одним словом рассказать о ситуации с мусорными площадками - это....ЕЦ !
Судя по ответам НИКТО: ни чиновники, ни мусорщики, ни пкск НЕ хочет их привести в порядок! Все валят друг на друга:

Цитата:
Как пояснили «НГ» в отделе ЖКХ, землю под мусорные площадки арендует ТОО «Тазалык-2012» на безвозмездной основе. Это предприятие и должно решать проблму.


Цитата:
директор ТОО «Тазалык-2012» Александр КУШНИР опроверг этот аргумент: - Содержанием площадок я не занимаюсь, это в компетенции ПКСК.


Цитата:
- Да, есть такая проблема, - подтверждает Кушнир. - Думаю, что этим будут заниматься ОСИ.


Цитата:
председатель ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова Евгений ГРЕБЕНЮК: - Это не в компетенции ОСИ,- Мусорная площадка и территория возле нее - компетенция ТОО «Тазалык-2012». Ограждения на площадках мы тоже не чиним, тут либо «Тазалык», либо отдел ЖКХ


ВСЁ, КРУГ ЗАМКНУЛСЯ!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8430
Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 09:31
#2
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Цитата:
По мнению Кушнира, горожане должны обустраивать мусорные площадки за свой счет. - Почему, если я живу в частном доме и у меня что-то сломалось, то должен делать это сам, а когда люди живут в многоквартирном доме, при поломках они ждут, кто им сделает внешний вид дома, крышу, детскую площадку и так далее? - поясняет директор ТОО. - Если создали ПКСК, ОСИ, значит, собирайте деньги и делайте все, что нужно: детскую площадку, мусорную и так далее.


Кушнир, частный дом - это ваша частная территория. Мусорные площадки - места ОБЩЕСТВЕННОГО пользования, стоят на городской земле, кстати в ВАШЕЙ АРЕНДЕ (значит на вашей территории) и ВНЕ территории кондоминимумов домов!
Может Кушнир не в курсе, что одна мусорная площадка может обслуживать штук 5 домов, которые управляются разными ПКСК и ОСИ. Взять те же площадки в 9 микр. Там есть и УЮТ и Сеним и ОСИ у дома №14. В них вываливают мусор и магазины, и детский центр. Так за чей счет должны делать ремонт и кто должен убирать вокруг?

Кушнир говорит, что площадки мусорные как и детские должны делать за счет жителей. ПОЗВОЛЬТЕ, тогда почему в проекте Бюджет народного участия детские площадки с успехом реализуются, а ОБЩЕСТВЕННЫЕ места для сбора мусора, не входят в сферу ЖКХ и не могут быть отремонтированы за счет бюджета?

Пусть ответит Есергепов, Бенюх почему в этом случае отказано в реализации проекта с аргументом, что это должен делать тазалык, если последние отказываются и не считают нужным это делать?

[Исправлено: yudjin, 14.04.2022 - 09:34]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8430
Re: Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 10:03
#3
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Цитата:
Кушнир: В течение дня мы убираем на площадках, внутри. А все, что за ними, - уже компетенция ПКСК.

Это, мягко говоря не правда! Много раз наблюдал картину вывоза мусора ТОЛЬКО из контейнеров и полное игнорирование около них внутри площадки. Вот фото-факт:




Цитата:
Оримбаев:- Территория внутри площадки и на полтора метра вокруг - это компетенция «Тазалыка», а все остальное мы убираем.

Тоже не правда. Тазалык может забрать только крупногабаритный мусор, остальное лежит месяцами. Фото-факт:

Здесь пкск УЮТ не убирал с прошлого года.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8430
Re: Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 10:16
#4
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Цитата:
Еще одна проблема в том, что договоров меньше, чем проживающих в доме жильцов, а мы ставим контейнеры, исходя из их количества Поэтому и площадки постоянно переполнены мусором. И я ничего с этим поделать не могу.

Кушнир, скажите, а когда в последний раз ваши сотрудники ходили по квартирам и сверяли количество проживающих и указанных в договорах? Можно подключить те же ПКСК, участковых. Но проще же сидетьпо уши в мусоре и ничего не делать!
Если вы видите, что имеющееся количество контейнеров не справляется конкретно на этой площадке, значит надо ПО-ХОЗЯЙСКИ поставить еще один-два. Но это у порядочных хозяев, а у нас в городе их НЕТ.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
792
Re: Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 10:20
#5
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В Костанае надо решать проблему с мусором и арыками. Люди в рамках данного проекта хотят как-то решить ее. Но акимат отказывает всем, и сами не занимаются этим. Мусор летает по двору. У нас в частности, возле подъездов ветром заносит от мусорных контейнеров. А из-за отсутствия арыков и сливов с дорог, как начинается дождь или таяние снега весной, то ходить невозможно. Перекресток заливается водой, машины едут и обливают пешеходов.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
792
Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 10:31
#6
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Касательно тротуаров. Съезды и заезды на тротуары не приспособлены для инвалидов, не знаю как они передвигаются по городу. А по ул. Пушкина возле городского акимата, пр. Аль-Фараби, недалеко находится Отдел строительства города Костанай, они вообще отсутствуют. Также пройдитесь по центру города, тротуар в плохом состоянии, пр. Абая от ЦУМа до Океана или ул. Алтынсарина (от центрального сквера до центрального рынка).
Руководство области и города не видят этого, т.к. ездят все время на автомобилях.

[Исправлено: arman_kst, 14.04.2022 - 10:32]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8430
Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 10:46
#7
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Цитата:
arman_kst:
Также пройдитесь по центру города, тротуар в плохом состоянии, пр. Абая от ЦУМа до Океана или ул. Алтынсарина

По Тарана возле ледового уже много лет брусчатка в крошку разрушилась... никто не видит. При этом асфальт на проезжей части перекладывают с завидным постоянством... всё же для себя любимых стараются.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
792
Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 14.04.22 - 11:43
#8
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yudjin, согласен, там тоже. Если тротуарная плитка быстро изнашивается, не лучше ли вернуться к асфальтированию пешеходной зоны. Вот в мкрн. Юбилейный, частично построили велодорожку и люди идут по ней, рядом есть тротуар из брусчатки. Почему? Да просто, там предусмотрены хорошие съезды и заезды на велодорожку, ровный асфальт. Приятнее ходить, а еще катить коляски по ней.


[Исправлено: arman_kst, 14.04.2022 - 12:46]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1165
Re: Еще больше площадок, аллей и парков
Отправлено: 15.04.22 - 00:01
#9
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Когда-то давно людям было стыдно мусорить и на улицах, и заплёвывать тротуары.
Наверное потому, что и школа воспитывала, и жители сами своими руками строили, озеленяли и благоустраивали свой город.
Постепенно в худшую сторону начало меняться в 90-е. Уже в конце 90-х молодёжь начала говорить: "Дворники есть, они и уберут".
Ну и вдобавок постоянный культ потребительства, прижившийся во многих семьях.
То есть, бесчисленные покупки, от которых появляется много мусора в виде упаковки и пакетов. Частые ремонты, частая смена одежды и обуви и так далее.
При разумном потреблении количество мусора можно снизить как минимум в полтора-два раза.
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