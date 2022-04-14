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≡ «Причина - в январских событиях» - Почему исчезли урны в Сити-центре Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44011
«Причина - в январских событиях» - Почему исчезли урны в Сити-центре Костаная?
Отправлено: 14.04.22 - 17:36
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Житель Костаная Максим БАКУМЕНКО сообщил "НГ", что в Сити-центре (от фонтана возле ТРЦ «MART» до перекрестка пр. Аль-Фараби с ул. Алтынсарина) отсутствуют урны. «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
82
Re: «Причина - в январских событиях» - Почему исчезли урны в...
Отправлено: 14.04.22 - 17:36
#1
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Аблязов пакостник, все беды из-за него, еще неурожай 2021 года, тоже на нём.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
792
Re: «Причина - в январских событиях» - Почему исчезли урны в...
Отправлено: 14.04.22 - 17:42
#2
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Очень легко тротуарная плитка превращается в метательное орудие. Поэтому асфальт был бы лучше
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10847
Re: «Причина - в январских событиях» - Почему исчезли урны в...
Отправлено: 14.04.22 - 20:40
#3
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Нормально порезвились..
Зато цены не сильно вверх идут..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1007
Re: «Причина - в январских событиях» - Почему исчезли урны в...
Отправлено: 14.04.22 - 23:41
#4
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Цитата:
arman_kst:
Очень легко тротуарная плитка превращается в метательное орудие. Поэтому асфальт был бы лучше

На всяко, лучше и кирпичные здания снести.
Подальше от греха.
Я ба посаветовал-цемент!
Толька цемент!
И пару капель боярышника, чтоб цемент быстрее схватавался.
Э
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