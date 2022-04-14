Отправлено: - 23:32

Ильяс:

День Победы СССР над Великогерманским рейхом, так вроде обе злокачественные опухоли почили в Бозе, что отмечаем? Может просто день памяти погибшим?

111:

Мы победили сражение. Но проиграли войну в целом..

Цитата:Тогда уш может имеет смысл, по логике, славословить тех кто боролся супротив оных? Биндеров, лесных братишков и прочих борцов?Цитата:Ты опять про пиво!?