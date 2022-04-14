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≡ Нож стреляет боевыми патронами - Наркодилера-умельца задержала полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44011
Нож стреляет боевыми патронами - Наркодилера-умельца задержала полиция Костаная
Отправлено: 14.04.22 - 23:22
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Необычный нож изъяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности у 61-летнего жителя областного центра. Предприимчивый мужчина приспособил холодное оружие для стрельбы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24656
Re: Нож стреляет боевыми патронами - Наркодилера-умельца...
Отправлено: 14.04.22 - 23:22
#1
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Интересно, у кого, "Приземлится",
этот нож?... :lol: :-o
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