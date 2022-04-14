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≡ В Казахстане не будет военного парада в День Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44011
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 10:08
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В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы. Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1007
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 23:21
#15
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Я таки извиняюсь, но таки мне чуется, что скоро в Казахстане, будут лучше с удовольствием праздновать день рождения коня Чин..., ой извиняюсь, Шынгысхана. Или день рождения изобретения колеса или штанов, произошедшее(из достоверных источников) на территории нынешнего Казахстана. Только не День Победы! Только не Георгиевская лента!
Лучше ветеранам вручим по лимону, они на которые себе смогут купить тонну здоровья или пару лет жизни.
Цитата:
Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях.

Тут бы им вспомнить что нельзя быть беременной, наполовину, но они бЕологию, изучали согласно Рухнамы, по учебникам утверждённым Болашаками, где родителя обозначены под номерами 1 и 2.
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 14.04.2022 - 23:23]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1007
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 23:32
#16
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Цитата:
Ильяс:
День Победы СССР над Великогерманским рейхом, так вроде обе злокачественные опухоли почили в Бозе, что отмечаем? Может просто день памяти погибшим?

Тогда уш может имеет смысл, по логике, славословить тех кто боролся супротив оных? Биндеров, лесных братишков и прочих борцов?
Цитата:
111:
Мы победили сражение. Но проиграли войну в целом..

Ты опять про пиво!?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1007
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 23:36
#17
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Цитата:
Сабыр:
Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.

Это патамушта, главные воины-диванные, не участвовали!
Вот главное секретное оружие, наследство великих-предков, ещё не выступили в полную силу.
РС может пора, таки обьявить, сигнал сбора, для диванного воинства, для парада.
:lol:
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