Отправлено: - 14:51

Сабыр:

Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.

Цитата:Великая армия использует всего 10% своей мощи и потенциала. Что в разы меньше чем у нацистов. И при этом за месяц ушатала половину всей техники нацистов и кучу живой силы противника. Отличный результат.Что касается военного парада. То будет в Москве. Будем тот смотреть значит.