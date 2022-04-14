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В Казахстане не будет военного парада в День Победы
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44011
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 10:08
В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы. Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5201
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 10:08
Эти парады пустая трата денег и сил. Армия на деле, а не на постах должна быть боеспособной, видели, знаем....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 82
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:17
День Победы СССР над Великогерманским рейхом, так вроде обе злокачественные опухоли почили в Бозе, что отмечаем? Может просто день памяти погибшим?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24656
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:28
Не нужны, нам - парады!...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 805
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:40
И правильно! Смысл устраивать парады? В честь чего и для кого?
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 938
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:42
Конечно,этот парад был бы неуместен в свете январских событий,где мы увидели нашу армию во всей красе. И больше не надо красоваться.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10847
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:14
Пока бывший СССР, который победил фашизм, воюет ожесточенно друг с другом, пока идет война в нем между братскими народами, которые называют друг друга фашистами и нацистами, о какой Победе вообще должна идти речь?
Мы победили сражение.
Но проиграли войну в целом..
Мы победили сражение.
Но проиграли войну в целом..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8430
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:21
Цитата:
Как будто он был... последние лет 5 уже не проводили именно 9 мая.
Цитата:
Да, армии ОДКБ надо приглашать и для парада.
В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы.
Как будто он был... последние лет 5 уже не проводили именно 9 мая.
Цитата:
Сабыр:
Конечно,этот парад был бы неуместен в свете январских событий,где мы увидели нашу армию во всей красе.
Конечно,этот парад был бы неуместен в свете январских событий,где мы увидели нашу армию во всей красе.
Да, армии ОДКБ надо приглашать и для парада.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 938
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:30
Цитата:
Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.
yudjin:
армии ОДКБ надо приглашать
армии ОДКБ надо приглашать
Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 920
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:48
Лучше бы Вечный огонь в парке Победы сделали действительно вечным. Зажигают на один день как в захолустном ауле. Позорище
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 356
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 14:51
Цитата:
Великая армия использует всего 10% своей мощи и потенциала. Что в разы меньше чем у нацистов. И при этом за месяц ушатала половину всей техники нацистов и кучу живой силы противника. Отличный результат.
Что касается военного парада. То будет в Москве. Будем тот смотреть значит.
Сабыр:
Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.
Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.
Великая армия использует всего 10% своей мощи и потенциала. Что в разы меньше чем у нацистов. И при этом за месяц ушатала половину всей техники нацистов и кучу живой силы противника. Отличный результат.
Что касается военного парада. То будет в Москве. Будем тот смотреть значит.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 792
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 15:10
Техника устаревшая у нас. Нет спутников военных, нет дронов, автоматы советские
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16936
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 18:41
тех кто отрицает подвиги советских людей и Победу советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 года считаю нелюдями, нечистью.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 269
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 20:17
Да, солидарен с Алексом, многие уже сейчас нивелируют этот день. На глазах наших День Победы постепенно размывается. Уходят ветераны, а с ними уйдет и значимость этого дня. В эти дни особо активизируются общественные и государственные структуры, вдруг вспоминают они об этом дне, а 10 мая все забудется. И ветеранов забудут до следующего года, если кто из них еще и дотянет. Показуха и формализм от самого верха и до низов. Потому что очерствели, потому что забыли что такое горе и лишение, а многие и вообще этого не испытали. Мы заплыли жиром, стали инертными. И вместо чувства долга у нас чувство алчности, зависти и наживы. Вот так по тихому скоро и уйдет День Победы в историю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 286
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 22:37
Парад Победы необходимо проводить регулярно и безусловно.
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