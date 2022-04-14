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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 825 из 825«1...823824825
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:07
#12361
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сегодня в центре субботник после обеда был, довольно активно шел мели, складывали в мешки. с работы приехал, вокруг дома тоже, кучи для вывоза мусора лежат. погода сегодня хорошая.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:12
#12362
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автобус до Челябинска говорят 7т.
бусики с пересадкой были 12.
сколько у них сейчас будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:20
#12363
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//15 марта в Украину прибыли премьеры Польши, Чехии и Словении. 8 апреля Киев посетили глава дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским премьером Джонсоном. 13 апреля в Украину прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии///

все туристы торопятся отметиться как херои. волнуются, а бучу нам покажут. а то потом будет поздно похоже.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9177
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 19:34
#12364
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Цитата:
Victor Yang:
Судя по слову "украйнские", автор не русский и не украинец.

Сегодня, для поколения моложе 35-ти примерно, это уже не критерий.
более-менее грамотно сегодня пишут в основном те, кому за сорок. :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15186
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:19
#12365
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Цитата:
alex_60:
автобус до Челябинска говорят 7т. бусики с пересадкой были 12. сколько у них сейчас будет.

Думаю что тысяч 10. Да и автобусы пока не будут так часто ездить. Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9177
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:25
#12366
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Цитата:
Victor Yang:

У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:26
#12367
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Цитата:
Victor Yang:
Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.


это наверное этот первый, с еката возвращается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:27
#12368
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Цитата:
elektron:
вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?


может ты Алма ату имел ввиду?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:34
#12369
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Цитата:
elektron:
Сегодня, для поколения моложе 35-ти


не кстати, я заметил, й вместо и
употребляют на форуме некоторые форумчане. да и не вместо и даже.
например, "я ходил на демонстраций"
не буду показывать пальцем.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:44
#12370
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Цитата:
alex_60:
например, "я ходил на демонстраций" не буду показывать пальцем.

На демонстраций ходят те, у кого палец толстыи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9177
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:45
#12371
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Цитата:
alex_60:
может ты Алма ату имел ввиду?

Не, сегодня где то читал именно про Челябинск.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9177
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 20:46
#12372
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Цитата:
alex_60:
не буду показывать пальцем.

Да знамо, кто это. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16936
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 21:15
#12373
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Цитата:
Victor Yang:
Да и автобусы пока не будут так часто ездить


два автобуса в день.
такая информация.
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