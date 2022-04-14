Отправлено: - 20:19

alex_60:

автобус до Челябинска говорят 7т. бусики с пересадкой были 12. сколько у них сейчас будет.

Цитата:Думаю что тысяч 10. Да и автобусы пока не будут так часто ездить. Сегодня звонил - из Челябинска только один в 2 часа ночи.