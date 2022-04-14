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≡ В Казахстане не будет военного парада в День Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44010
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 10:08
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В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы. Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5201
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 10:08
#1
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Эти парады пустая трата денег и сил. Армия на деле, а не на постах должна быть боеспособной, видели, знаем....
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
82
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:17
#2
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День Победы СССР над Великогерманским рейхом, так вроде обе злокачественные опухоли почили в Бозе, что отмечаем? Может просто день памяти погибшим?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24655
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:28
#3
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Не нужны, нам - парады!... :lol: :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
805
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:40
#4
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И правильно! Смысл устраивать парады? В честь чего и для кого?
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
938
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 12:42
#5
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Конечно,этот парад был бы неуместен в свете январских событий,где мы увидели нашу армию во всей красе. И больше не надо красоваться.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10847
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:14
#6
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Пока бывший СССР, который победил фашизм, воюет ожесточенно друг с другом, пока идет война в нем между братскими народами, которые называют друг друга фашистами и нацистами, о какой Победе вообще должна идти речь?
Мы победили сражение.
Но проиграли войну в целом..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8430
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:21
#7
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Цитата:
В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы.

Как будто он был... последние лет 5 уже не проводили именно 9 мая.
Цитата:
Сабыр:
Конечно,этот парад был бы неуместен в свете январских событий,где мы увидели нашу армию во всей красе.

Да, армии ОДКБ надо приглашать и для парада.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
938
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:30
#8
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Цитата:
yudjin:
армии ОДКБ надо приглашать

Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
920
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 13:48
#9
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Лучше бы Вечный огонь в парке Победы сделали действительно вечным. Зажигают на один день как в захолустном ауле. Позорище
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
356
В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 14:51
#10
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Цитата:
Сабыр:
Да и та "великая армия" тоже показала свою мощь и потенциал. Позорище и уныние.

Великая армия использует всего 10% своей мощи и потенциала. Что в разы меньше чем у нацистов. И при этом за месяц ушатала половину всей техники нацистов и кучу живой силы противника. Отличный результат.

Что касается военного парада. То будет в Москве. Будем тот смотреть значит.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
792
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 15:10
#11
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Техника устаревшая у нас. Нет спутников военных, нет дронов, автоматы советские
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16935
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 18:41
#12
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тех кто отрицает подвиги советских людей и Победу советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 года считаю нелюдями, нечистью.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
269
Re: В Казахстане не будет военного парада в День Победы
Отправлено: 14.04.22 - 20:17
#13
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Да, солидарен с Алексом, многие уже сейчас нивелируют этот день. На глазах наших День Победы постепенно размывается. Уходят ветераны, а с ними уйдет и значимость этого дня. В эти дни особо активизируются общественные и государственные структуры, вдруг вспоминают они об этом дне, а 10 мая все забудется. И ветеранов забудут до следующего года, если кто из них еще и дотянет. Показуха и формализм от самого верха и до низов. Потому что очерствели, потому что забыли что такое горе и лишение, а многие и вообще этого не испытали. Мы заплыли жиром, стали инертными. И вместо чувства долга у нас чувство алчности, зависти и наживы. Вот так по тихому скоро и уйдет День Победы в историю.
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