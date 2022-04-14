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Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр Куантыров
Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр Куантыров
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