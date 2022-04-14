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≡ Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр Куантыров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44010
Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр Куантыров
Отправлено: 14.04.22 - 17:42
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На брифинге СЦК министра нацэкономики попросили назвать примерную сумму незаконно выведенного из Казахстана капитала, который планируют вернуть в Казахстан по поручению Президента.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
82
Re: Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр...
Отправлено: 14.04.22 - 17:42
#1
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ОГО 100 миллиардов, это же 3 годовых бюджета Казахстана, мохнатый белый пушистик уже бегает по Казахстану...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5201
Re: Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр...
Отправлено: 14.04.22 - 19:49
#2
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Видимо у госдоходов руки коротки, раз они не могут предотвратить отток таких колоссальных денег. Они могут местных челноков и придворовые магазины кошмарить, возможно они имеют долю или даже соучастники. Почему депутаты молчат, неужели совсем ничего нельзя сделать
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10847
Re: Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр...
Отправлено: 14.04.22 - 20:42
#3
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Пока не сядешь на необученную кобылицу, не поймешь, в какое место она тебя швырнет..
Так и с баблом..
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