Re: Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр...

Отправлено: - 19:49

Видимо у госдоходов руки коротки, раз они не могут предотвратить отток таких колоссальных денег. Они могут местных челноков и придворовые магазины кошмарить, возможно они имеют долю или даже соучастники. Почему депутаты молчат, неужели совсем ничего нельзя сделать