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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 479 из 479«1...477478479
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9173
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 19:32
#7171
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Цитата:
Гога:
-А то подумал , что у вас совсем плохо


Не дождётесь! :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 22:07
#7172
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Цитата:
drakon:
Хорошо, живёте, блиннн

Гога там как в масле катается..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 15:40
#7173
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24655
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 15:45
#7174
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Сегодня у нас на обед - Беспармак.
Вот думаю, с чем?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 15:49
#7175
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Цитата:
drakon:
Вот думаю, с чем?..

С курицей наверно у вас, не, с индейкой.
Она то диетическая
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 15:59
#7176
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24655
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 16:01
#7177
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Цитата:
111:
С курицей наверно у вас, не,

Есть, индейка, диетическая... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 16:37
#7178
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Цитата:
drakon:
Есть, индейка, диетическая...

У нас консервы дорогие стали, эта наверно будет тысячу стоить, на ваши два ойро
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24655
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 16:46
#7179
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Цитата:
111:
та наверно будет тысячу стоить, на ваши два ойро

400 г., стоит 1.85 еаро, как и у вас... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.22 - 16:50
#7180
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Цитата:
drakon:
400 г., стоит 1.85 еаро, как и у вас...

Надо порыскать там в поисках индейки, но наши блин вместо нее могут засунуть курицу и фиг отличишь..
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Страница 479 из 479«1...477478479
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