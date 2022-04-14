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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:19
#136
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Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:27
#137
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:32
#138
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Храм старинный моей понравился, там Георгий Победоносец смотрю икона..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:35
#139
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На улице жарень, окна не помогают уже открытые..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:43
#140
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Цитата:
Гога:
---Элементарно !! Смотри в Википедии

Нимфоманка?
Классно..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4754
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:43
#141
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Цитата:
111:
На улице жарень

---А у нас всего +10, похолодало , и ветрюган !
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10842
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.04.22 - 16:47
#142
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Цитата:
Гога:
--А у нас всего +10, похолодало , и ветрюган !

Наверно до нас дойдет скоро, сперва у вас, потом у нас
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