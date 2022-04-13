Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:35
----Офис сети магазинов *Магнит* .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:35
Цитата:
Да оно не даст страну в стену уеать)))
elektron:
Наверное опять ОДКБ придётся приглашать.
Наверное опять ОДКБ придётся приглашать.
Да оно не даст страну в стену уеать)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:56
Цитата:
Как в рассказе где деньги по кругу ходили. Лень искать
111:
50 долларов пришлось еще занимать
50 долларов пришлось еще занимать
Как в рассказе где деньги по кругу ходили. Лень искать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 00:02
Цитата:
как два пальца об асфальт
-В городок приезжает богатый турист.Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты.
Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг...
Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.
YESNO:
Лень искать
Лень искать
как два пальца об асфальт
-В городок приезжает богатый турист.Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты.
Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг...
Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 00:05
Цитата:
Говорил одному олигарху. Давай на меня остров оформим. Были бы сейчас дружестаенной страной.
Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен", – заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
Говорил одному олигарху. Давай на меня остров оформим. Были бы сейчас дружестаенной страной.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 00:22
Цитата:
Эй вы куда собрались. Мы так не договаривались. Это что такой финал спецоперации? Не смотрите наверх. Такой фильм я уже смотрел.
12 апреля Владимир Путин объявил, что Россия возобновляет лунную программу. Уже в третьем квартале 2022 года к спутнику планеты должна отправиться российская автоматическая станция «Луна-25». Предыдущая станция «Луна-24» была запущена более 45 лет назад, в 1976 году с космодрома Байконур.
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск постоянно переносится. В этот раз объявляя о запуске программы Путин обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и спросил: «Успеем?». «Должны», — ответил тот.
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск постоянно переносится. В этот раз объявляя о запуске программы Путин обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и спросил: «Успеем?». «Должны», — ответил тот.
Эй вы куда собрались. Мы так не договаривались. Это что такой финал спецоперации? Не смотрите наверх. Такой фильм я уже смотрел.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 09:35
Крейсер Москва? Это не фейк? Что мин обороны говорит? Alex просыпайся там
[Исправлено: YESNO, 14.04.2022 - 09:36]
[Исправлено: YESNO, 14.04.2022 - 09:36]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16926
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 09:50
Цитата:
//Минобороны РФ сообщило об эвакуации экипажа с крейсера «Москва» после взрыва боеприпаса .
В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боеприпас.
Уточняется, что корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован.
Причины возгорания на борту устанавливаются//
YESNO:
Что мин обороны говорит
Что мин обороны говорит
//Минобороны РФ сообщило об эвакуации экипажа с крейсера «Москва» после взрыва боеприпаса .
В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боеприпас.
Уточняется, что корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован.
Причины возгорания на борту устанавливаются//
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 11:28
Цитата:
Предупрежден -значит вооружен .
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. МО РФ
Предупрежден -значит вооружен .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1970
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 11:59
Цитата:
Ну по-правильному, он не комнаты смотреть зашел, а в туалет.
И вывод там интересный: один американец покакал, а ВВП США вырос на пятьсот баксов - столько раз из рук в руки перешла сотенка.
elektron:
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты.
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты.
Ну по-правильному, он не комнаты смотреть зашел, а в туалет.
И вывод там интересный: один американец покакал, а ВВП США вырос на пятьсот баксов - столько раз из рук в руки перешла сотенка.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15185
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 12:14
Цитата:
Судя по слову "украйнские", автор не русский и не украинец.
elektron:
Судя по слову "украйнские", автор не русский и не украинец.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать