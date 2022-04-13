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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:32
#12346
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:35
#12347
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----Офис сети магазинов *Магнит* .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:35
#12348
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Цитата:
elektron:
Наверное опять ОДКБ придётся приглашать.

Да оно не даст страну в стену уеать)))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:56
#12349
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Цитата:
111:
50 долларов пришлось еще занимать

Как в рассказе где деньги по кругу ходили. Лень искать
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 00:02
#12350
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Цитата:
YESNO:
Лень искать

как два пальца об асфальт :lol:
-В городок приезжает богатый турист.Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты.
Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг...
Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает. :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 00:05
#12351
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Цитата:
Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен", – заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Говорил одному олигарху. Давай на меня остров оформим. Были бы сейчас дружестаенной страной.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 00:22
#12352
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Цитата:
12 апреля Владимир Путин объявил, что Россия возобновляет лунную программу. Уже в третьем квартале 2022 года к спутнику планеты должна отправиться российская автоматическая станция «Луна-25». Предыдущая станция «Луна-24» была запущена более 45 лет назад, в 1976 году с космодрома Байконур.

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск постоянно переносится. В этот раз объявляя о запуске программы Путин обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и спросил: «Успеем?». «Должны», — ответил тот.


Эй вы куда собрались. Мы так не договаривались. Это что такой финал спецоперации? Не смотрите наверх. Такой фильм я уже смотрел.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 09:35
#12353
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Крейсер Москва? Это не фейк? Что мин обороны говорит? Alex просыпайся там

[Исправлено: YESNO, 14.04.2022 - 09:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16926
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 09:50
#12354
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Цитата:
YESNO:
Что мин обороны говорит

//Минобороны РФ сообщило об эвакуации экипажа с крейсера «Москва» после взрыва боеприпаса .
В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боеприпас.
Уточняется, что корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован.
Причины возгорания на борту устанавливаются//
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 11:28
#12355
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Цитата:
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. МО РФ

Предупрежден -значит вооружен .
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1970
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 11:59
#12356
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Цитата:
elektron:
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднимается посмотреть комнаты.

Ну по-правильному, он не комнаты смотреть зашел, а в туалет.
И вывод там интересный: один американец покакал, а ВВП США вырос на пятьсот баксов - столько раз из рук в руки перешла сотенка.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15185
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.04.22 - 12:14
#12357
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Цитата:
elektron:

Судя по слову "украйнские", автор не русский и не украинец.
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