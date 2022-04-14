Отправлено: - 09:19

Как пояснили «НГ» в отделе ЖКХ, землю под мусорные площадки арендует ТОО «Тазалык-2012» на безвозмездной основе. Это предприятие и должно решать проблму.

директор ТОО «Тазалык-2012» Александр КУШНИР опроверг этот аргумент: - Содержанием площадок я не занимаюсь, это в компетенции ПКСК.

- Да, есть такая проблема, - подтверждает Кушнир. - Думаю, что этим будут заниматься ОСИ.

председатель ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова Евгений ГРЕБЕНЮК: - Это не в компетенции ОСИ,- Мусорная площадка и территория возле нее - компетенция ТОО «Тазалык-2012». Ограждения на площадках мы тоже не чиним, тут либо «Тазалык», либо отдел ЖКХ

Если одним словом рассказать о ситуации с мусорными площадками - это....ЕЦ !Судя по ответам НИКТО: ни чиновники, ни мусорщики, ни пкск НЕ хочет их привести в порядок! Все валят друг на друга:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:ВСЁ, КРУГ ЗАМКНУЛСЯ!!!