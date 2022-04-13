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12 апреля Владимир Путин объявил, что Россия возобновляет лунную программу. Уже в третьем квартале 2022 года к спутнику планеты должна отправиться российская автоматическая станция «Луна-25». Предыдущая станция «Луна-24» была запущена более 45 лет назад, в 1976 году с космодрома Байконур.



«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск постоянно переносится. В этот раз объявляя о запуске программы Путин обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и спросил: «Успеем?». «Должны», — ответил тот.



Цитата:Эй вы куда собрались. Мы так не договаривались. Это что такой финал спецоперации? Не смотрите наверх. Такой фильм я уже смотрел.