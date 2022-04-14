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≡ Нацбанк увеличил маржу обменников: что изменится для казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44004
Нацбанк увеличил маржу обменников: что изменится для казахстанцев
Отправлено: 14.04.22 - 10:17
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Накануне Национальный банк увеличил предел отклонения курсов покупки и продажи доллара с 6 тенге до 15 тенге для обменных пунктов Казахстана. О причинах и последствиях расширения коридора рассказал президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5199
Re: Нацбанк увеличил маржу обменников: что изменится для...
Отправлено: 14.04.22 - 10:17
#1
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Соседка старушка похоронные собирает в долларах, очень сильно интересуется курсами в обменниках, однако регулярно прячет свою заначку, потом забывает место закладки, отменяет дату смерти пока не найдет пропажу и дальше живёт....
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