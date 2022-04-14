Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
Отправлено: 14.04.22 - 09:53
Часто стали совершать наезды на пешеходов. Необходимо сделать освещение на улицах. Целые микрорайоны в темноте находятся. Необходимо сделать ставку на светоотражающие элементы на одеждах пешеходов в темное время суток. Обратить внимание авто на рос.учет, они часто игнорируют правила пропуска пешеходов.
Недавно стоял на перекрестке на велосипеде, чтобы меня видели и первым проезжать опасный участок (могут на перекрестке повернуть направо, и не пропустить меня, тем самым создадут ДТП), я встаю дальше стоп линии, но 14-ка на РФ номерах, останавливается и становится вперед меня, не соблюдая стоп-линию. Или переходя пешеходный переход, РФ учет не пропускают пешеходов. В таких случаях, мне приходится останавливаться и пропускать лихачей, затем продолжать переход через дорогу
Кстати, согласно ПДД РК "Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии в пределах видимости - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается пересекать дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения". Поэтому пешеход не всегда нарушает, если отсутствует в зоне видимости переход или перекресток, но там необходимо пропустить все ТС для перехода.
[Исправлено: arman_kst, 14.04.2022 - 10:02]