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≡ Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44004
Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
Отправлено: 14.04.22 - 09:53
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Он переходил дорогу в неположенном месте, возле дома № 397 по ул. Каирбекова. Личность погибшего еще предстоит установить, по виду ему около 45-50 лет. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
789
Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
Отправлено: 14.04.22 - 09:53
#1
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Часто стали совершать наезды на пешеходов. Необходимо сделать освещение на улицах. Целые микрорайоны в темноте находятся. Необходимо сделать ставку на светоотражающие элементы на одеждах пешеходов в темное время суток. Обратить внимание авто на рос.учет, они часто игнорируют правила пропуска пешеходов.

Недавно стоял на перекрестке на велосипеде, чтобы меня видели и первым проезжать опасный участок (могут на перекрестке повернуть направо, и не пропустить меня, тем самым создадут ДТП), я встаю дальше стоп линии, но 14-ка на РФ номерах, останавливается и становится вперед меня, не соблюдая стоп-линию. Или переходя пешеходный переход, РФ учет не пропускают пешеходов. В таких случаях, мне приходится останавливаться и пропускать лихачей, затем продолжать переход через дорогу

Кстати, согласно ПДД РК "Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии в пределах видимости - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается пересекать дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения". Поэтому пешеход не всегда нарушает, если отсутствует в зоне видимости переход или перекресток, но там необходимо пропустить все ТС для перехода.

[Исправлено: arman_kst, 14.04.2022 - 10:02]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16926
Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
Отправлено: 14.04.22 - 10:01
#2
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Цитата:
arman_kst:
Обратить внимание авто на рос.учет

Цитата:
arman_kst:
но 14-ка на РФ номерах

Цитата:
arman_kst:
но 14-ка на РФ номерах,


правила одинаковые для всех.
при чем тут на каком учете находится автомобиль?
что автомобили на чимкентском учете или аркалыкском,
имеют какие то преимущества при движении
и в плане выполнения правил?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
789
Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
Отправлено: 14.04.22 - 10:05
#3
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Правила одинаковые для всех. Но на РФ учете ездят больше те, кто недавно получил права. Так как машины доступные (Лады), и их покупает молодежь, которые имеют мало опыта

[Исправлено: arman_kst, 14.04.2022 - 10:05]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5199
Re: Неизвестного мужчину насмерть сбили в Костанае
Отправлено: 14.04.22 - 10:10
#4
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Видимо баба Клава сделала особый приворот на российские номера, что же они такие неуловимые что ли.
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