Отправлено: - 23:03

Vit:

Ну тут чет как раз в статье сказано что государство не обо мне переживает кто деньги вложил в банк а о тех людях кто у них занял

Цитата:Твои деньги сейчас у тех, кто их занял. Начинай тоже за них переживать, вместе с государством