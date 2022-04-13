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≡ Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43997
Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
Отправлено: 13.04.22 - 18:17
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Для заёмщиков этот процесс не влечёт никаких изменений по условиям кредита. В соответствии с законодательством Казахстана процентная ставка, сроки, размер платежа, а также персональный график погашений займа остаются прежними.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Re: Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных...
Отправлено: 13.04.22 - 18:17
#1
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Мою ипотеку уже из Темырбанка переводили в Форте Банк из Бта ипотеку в Казком, потом в Народный.
Вроде ниче, нормально все было.
Правда в одном банке начали было 300 тенге в месяц высчитывать по тихому, после того как высчитали тысяч 6, пошел, разобрался..
И то, если б не деньги ровно не отклал на карточку, для погашения, не заметил бы.
Пришло извещение что кредит не погашен.
Там надо держать ухо востро с другой стороны..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10992
Re: Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных...
Отправлено: 13.04.22 - 20:30
#2
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Смотрите как переживаюют за заёмщиков у банка. А у меня там депозит без права снятия и пополнения. Чет обо мне тут не слово.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
234
Re: Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных...
Отправлено: 13.04.22 - 21:00
#3
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Вот именно,что с депозитами? Если все вдруг ринутся забирать бабки,не сдается ли банк?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
Отправлено: 13.04.22 - 22:03
#4
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Цитата:
Vit:
там депозит без права снятия и пополнения. Чет

Ну вроде как за 10 миллионов отвечают же..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10992
Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
Отправлено: 13.04.22 - 22:14
#5
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Цитата:
111:
Ну вроде как бы да. Страхование итд и тп. Ну тут чет как раз в статье сказано что государство не обо мне переживает кто деньги вложил в банк а о тех людях кто у них занял . Типа ребята не переживайте деньги приносите теперь не туда а сюда. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16105
Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
Отправлено: 13.04.22 - 23:03
#6
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Цитата:
Vit:
Ну тут чет как раз в статье сказано что государство не обо мне переживает кто деньги вложил в банк а о тех людях кто у них занял

Твои деньги сейчас у тех, кто их занял. Начинай тоже за них переживать, вместе с государством :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
428
Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
Отправлено: 13.04.22 - 23:33
#7
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Цитата:
maxsaf:
Начинай тоже за них переживать, вместе с государством

Да. Потому что если уберут нолик они ничего не потеряют. Но не с нас начнётся
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