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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 14:58
#12331
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Цитата:
alex_60:
что то уже не помню ,между какими строками вставлять в биографию малоимущего тыренные консервы,бублики,отруби,дизельный завод,коробки механические на санках.. все так запуталось во времени.

А это жизнь..
Жизнь нищего человека .
Вставляй хоть куда, не промахнешься..
Только разве что не в начало нулевых, конда купил первую хату..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 15:00
#12332
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Ты путаешь, живет студент у родителей, женился, сняли хату и все такое..
Но ему есть куда идти в случае чего..
У меня этой возможности не было.
Раз купил хату, всё, пташка уже стала самостоятельной..
Не нищей..
Ибо родителей у меня не было..

[Исправлено: 111, 13.04.2022 - 15:01]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
315
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 17:00
#12333
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Цитата:
111:
конда купил первую хату..


Где была и за сколько купил тогда? Расскажи, интересно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 17:33
#12334
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Цитата:
dvb:
Где была и за сколько купил тогда?

Уже рассказывал же.
Хата Ленина 45.
Однушка.
800 долларов.
Смотрел в 13ти этажке за 700, двушки в пятом мкрне дом по моему 5 или 7 за 800, однушка Абая 166, 500 долларов.
Шел уже двушку покупать, просто проходил мимо Ленина, дай посмотрю думаю..
Посмотрел, сбегал в Наримановку, взял 50 долларов и дал сразу задаток.
50 долларов пришлось еще занимать..
И через недели две по моему хата была моя..
Они взяли двушку улучшеную за дарами леса за 1200..
Так я перестал быть бомжем..
Сразу ее начал сдавать, денег то неоткуда было получить.
По часам помню давали сумасшедшие 400 тенге за пару часов и я еще за это охранял их машины..
Самые хорошие клиенты тогда были как ни странно чеченцы..
Снимали, молились, жили по неделям.
Потом по месяцам сдавать начал, по 10 тысяч тенге, когда позвали в Рудный на работу в казино.
Ну там уже было полностью гособеспечение, еда, квартиры, пиво рекой, все было за счет казино..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 19:10
#12335
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Цитата:
111:


----- Марик , ты просил фотки про Краснодар . Сброшу попозже , а пока - видео .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 19:51
#12336
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16924
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:18
#12337
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подсолнечным маслом меряемся значит.
не то.
у меня с новогоднего гуся жир, и с утки на рождество жир,
гусиного ведро майонезное, от утки банка из под сметаны 400г.,
предназначены для жарки картошки.
еще на полгода хватит.
как минимум

[Исправлено: alex_60, 13.04.2022 - 20:19]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
428
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:22
#12338
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Цитата:
alex_60:
все таки 3о лет, странно что парада не будет.

Каждый год на парад в любую погоду. Жаль конечно. Просто ментальных жителей Zombilenda не хотят видеть видно. Кто их знает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16924
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:31
#12339
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Власти Казахстана уже отменяли проведения парада ко Дню Победы в 2020 и 2021 годах из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В прошлом году занимавший тогда должность пресс-секретаря президента Берик Уали сообщил, что торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на 2022 год.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:33
#12340
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Цитата:
YESNO:
Просто ментальных жителей Zombilenda не хотят видеть видно.

Наверное опять ОДКБ придётся приглашать. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:37
#12341
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:40
#12342
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----А это автостоянка
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 20:45
#12343
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Цитата:
alex_60:
у меня с новогоднего гуся жир

-----Ну вот , ревизию провизии произвел .Польза , однако .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 21:53
#12344
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Цитата:
Гога:
автостоянка

Погода тоже дождик
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.04.22 - 23:17
#12345
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Цитата:
111:
Погода тоже дождик

Однако, значит, пора пить пиво.
А если бы не было дождя?
Тогда надо было-бы пить пиво, однако!
:lol:
Цитата:
111:
Посмотрел, сбегал в Наримановку, взял 50 долларов и дал сразу задаток. 50 долларов пришлось еще занимать..

Вот он путь Алигарха, как начинался! С писярика занятого на Наримановке.
А если б не заняли, то...
НГ потеряли бы талантиливого автора этих строк. Навсегда бы потеряли...
Спасибо тому челу, что занял писярика в баксах, благодаря которому мы все сегодня имеем удовольствие каждодневно лицезреть кухаркин зат...
:lol:
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