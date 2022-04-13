Ты путаешь, живет студент у родителей, женился, сняли хату и все такое.. Но ему есть куда идти в случае чего.. У меня этой возможности не было. Раз купил хату, всё, пташка уже стала самостоятельной.. Не нищей.. Ибо родителей у меня не было..
Уже рассказывал же. Хата Ленина 45. Однушка. 800 долларов. Смотрел в 13ти этажке за 700, двушки в пятом мкрне дом по моему 5 или 7 за 800, однушка Абая 166, 500 долларов. Шел уже двушку покупать, просто проходил мимо Ленина, дай посмотрю думаю.. Посмотрел, сбегал в Наримановку, взял 50 долларов и дал сразу задаток. 50 долларов пришлось еще занимать.. И через недели две по моему хата была моя.. Они взяли двушку улучшеную за дарами леса за 1200.. Так я перестал быть бомжем.. Сразу ее начал сдавать, денег то неоткуда было получить. По часам помню давали сумасшедшие 400 тенге за пару часов и я еще за это охранял их машины.. Самые хорошие клиенты тогда были как ни странно чеченцы.. Снимали, молились, жили по неделям. Потом по месяцам сдавать начал, по 10 тысяч тенге, когда позвали в Рудный на работу в казино. Ну там уже было полностью гособеспечение, еда, квартиры, пиво рекой, все было за счет казино..
подсолнечным маслом меряемся значит. не то. у меня с новогоднего гуся жир, и с утки на рождество жир, гусиного ведро майонезное, от утки банка из под сметаны 400г., предназначены для жарки картошки. еще на полгода хватит. как минимум
Власти Казахстана уже отменяли проведения парада ко Дню Победы в 2020 и 2021 годах из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В прошлом году занимавший тогда должность пресс-секретаря президента Берик Уали сообщил, что торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на 2022 год.
Однако, значит, пора пить пиво. А если бы не было дождя? Тогда надо было-бы пить пиво, однако!
Цитата:
111: Посмотрел, сбегал в Наримановку, взял 50 долларов и дал сразу задаток. 50 долларов пришлось еще занимать..
Вот он путь Алигарха, как начинался! С писярика занятого на Наримановке. А если б не заняли, то... НГ потеряли бы талантиливого автора этих строк. Навсегда бы потеряли... Спасибо тому челу, что занял писярика в баксах, благодаря которому мы все сегодня имеем удовольствие каждодневно лицезреть кухаркин зат...
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