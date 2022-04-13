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Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
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