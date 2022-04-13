Re: Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных...

Отправлено: - 18:17

Мою ипотеку уже из Темырбанка переводили в Форте Банк из Бта ипотеку в Казком, потом в Народный.

Вроде ниче, нормально все было.

Правда в одном банке начали было 300 тенге в месяц высчитывать по тихому, после того как высчитали тысяч 6, пошел, разобрался..

И то, если б не деньги ровно не отклал на карточку, для погашения, не заметил бы.

Пришло извещение что кредит не погашен.

Там надо держать ухо востро с другой стороны..