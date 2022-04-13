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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 19:32
#7171
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Цитата:
Гога:
-А то подумал , что у вас совсем плохо


Не дождётесь! :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10828
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 22:07
#7172
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Цитата:
drakon:
Хорошо, живёте, блиннн

Гога там как в масле катается..
Профайл
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