Отправлено: - 17:33

dvb:

Где была и за сколько купил тогда?

Цитата:Уже рассказывал же.Хата Ленина 45.Однушка.800 долларов.Смотрел в 13ти этажке за 700, двушки в пятом мкрне дом по моему 5 или 7 за 800, однушка Абая 166, 500 долларов.Шел уже двушку покупать, просто проходил мимо Ленина, дай посмотрю думаю..Посмотрел, сбегал в Наримановку, взял 50 долларов и дал сразу задаток.50 долларов пришлось еще занимать..И через недели две по моему хата была моя..Они взяли двушку улучшеную за дарами леса за 1200..Так я перестал быть бомжем..Сразу ее начал сдавать, денег то неоткуда было получить.По часам помню давали сумасшедшие 400 тенге за пару часов и я еще за это охранял их машины..Самые хорошие клиенты тогда были как ни странно чеченцы..Снимали, молились, жили по неделям.Потом по месяцам сдавать начал, по 10 тысяч тенге, когда позвали в Рудный на работу в казино.Ну там уже было полностью гособеспечение, еда, квартиры, пиво рекой, все было за счет казино..