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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 478 из 479«1...476477478479»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.22 - 15:08
#7156
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Цитата:
drakon:
Нерафинированное. 5.99 евро,

У нас по моему 750 тенге, 1 евро с копейками..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.22 - 15:28
#7157
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Цитата:
drakon:
10 апреля, температура +5 градусов.

---+23 , солнечно !!!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1162
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.22 - 15:36
#7158
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Цитата:
drakon:
Нерафинированное. 5.99 евро, за бутылку. Но вкусное..

У нас местное нерафинированное очень вкусное.
До 1 апреля успел взять пятилитровку за 3500.
А ещё у них есть подороже за литр масло из чистых зёрен, (купил литр, ещё не пробовали) и даже есть из поджаренных зёрен.
И горчичное было, что-то около 1000 за литр. В салат из помидор и огурцов лучшего масла и не придумать.

[Исправлено: serg kost, 10.04.2022 - 15:37]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.22 - 15:40
#7159
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Цитата:
Гога:
---+23 , солнечно

Везет же некоторым
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24650
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.04.22 - 16:54
#7160
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В 11.30, на заправке бензин,
95-й, 1.97 евро за 1 литр... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.04.22 - 20:21
#7161
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Набираем драконов..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 18:28
#7162
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 18:37
#7163
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--- А это все Оливковое масло
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 18:38
#7164
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 18:41
#7165
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------Вот , даже Кокосовое есть !
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24650
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 18:54
#7166
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Цитата:
Гога:
-Вот , даже Кокосовое есть !

Хорошо, живёте, блиннн... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 18:56
#7167
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---- И сахара полные полки
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 19:04
#7168
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Цитата:
drakon:
Хорошо, живёте, блиннн...

---А у вас что , и кокосового масла нет , оладьи ... :-( :-x
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24650
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 19:21
#7169
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Цитата:
Гога:
и кокосового масла нет ,

Почему - нет? Есть... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.22 - 19:25
#7170
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Цитата:
drakon:
Есть..

---А то подумал , что у вас совсем плохо :-P
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