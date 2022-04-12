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≡ В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43996
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 13:28
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Министр сельского хозяйства также заявил, что социальный хлеб в Казахстане дорожать не будет. Для удержания цены из резервов "Продкорпорации" поставляют в регионы зерно по 90 тысяч тенге.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24648
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:48
#15
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Цитата:
111:
Но купив хату я перестал быть малоимущим

Марик, а я кто7 Хата у меня - съёмная.Цитата:
111:
помидорки иногда ел,зимой и огурцы, и даже сыр помню Гауда ел..

А это всё я ум - круглый год... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10811
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:52
#16
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Цитата:
drakon:
Марик, а я кто7 Хата у меня -

У вас там по другому же.
У нас тогда, предел моих мечтаний, вшивая землянка в наримановке за 2000 баксов..
Цитата:
drakon:
А это всё я ум - круглый год...

У нас нищим это было раньше невозможно, только на помойке разве что найти.
На новый год это дико все дорого было, сам помню, затаривался для клуба тогда перед новым годом.
Если только с объедков получалось что то попробовать, с официантами, виски например тоде там пробовали, они тоже были небогатые люди..
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