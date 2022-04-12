Отправлено: - 14:52

drakon:

Марик, а я кто7 Хата у меня -

drakon:

А это всё я ум - круглый год...

Цитата:У вас там по другому же.У нас тогда, предел моих мечтаний, вшивая землянка в наримановке за 2000 баксов..Цитата:У нас нищим это было раньше невозможно, только на помойке разве что найти.На новый год это дико все дорого было, сам помню, затаривался для клуба тогда перед новым годом.Если только с объедков получалось что то попробовать, с официантами, виски например тоде там пробовали, они тоже были небогатые люди..