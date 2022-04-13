Отправлено: - 14:52

Дачные маршруты начнут курсировать по выходным дням уже на этой неделе. В таком режиме они будут работать с 15 апреля по 1 мая. Об этом сообщает служба IKomek со ссылкой на отдел ЖКХ в своем Instagram.