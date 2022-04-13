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≡ Когда запустят автобусы к городскому кладбищу и на дачи в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43996
Когда запустят автобусы к городскому кладбищу и на дачи в Костанае?
Отправлено: 13.04.22 - 14:52
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Дачные маршруты начнут курсировать по выходным дням уже на этой неделе. В таком режиме они будут работать с 15 апреля по 1 мая. Об этом сообщает служба IKomek со ссылкой на отдел ЖКХ в своем Instagram.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8424
Re: Когда запустят автобусы к городскому кладбищу и на дачи в...
Отправлено: 13.04.22 - 14:52
#1
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Цитата:
они будут работать с 15 апреля по 1 мая.

А график движения бы уточнить? 113-ый.
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