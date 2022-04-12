alex_60: смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто. нормальные автомобилисты со стажем имеют всегда два комплекта дисков с шинами.
И так и так хорошо,здорово конечно осенью когда ударил морозец и на улице гололёд,в это время выстаиваются огромные очереди к шиномонтажкам,а у тебя в гараже есть готовый комплект шин с дисками. У меня допустим всегда так было,но вот сейчас я уже третий год переобуваюсь. Не скажу ,что всё так плохо,осенью еду на шиномонтажку за неделю до морозов и столпотворенья,по времени занимает маскимум час,последний раз вообще переобулся бесплатно по акции от Астыкжана ещё и всем знакомым автолюбителям купоны раздал.В моём случае экономия 6200,весной вообще проблемы нет,вчера переобулся без очереди. Хотя конечно если подвернутся недорогие диски возможно и куплю,жалко только то что когда продаёшь машину ,обычно диски с зимней резиной до кучи идут и никто их не считает.
дела ///Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киевеиз-за его связей с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах. По данным издания, Штайнмайер планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Однако Зеленский выступил против визита президента Германии. «В данный момент он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать», — сообщает Bild.///
Произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Выкурят из Азовстали оставшихся там в подземных сооружениях и всё встанет на свои места. По некоторым данным среди укрывающихся там, генерал пентагона, спецслужбы НАТО в составе военных Германии Франции и Англии. Интересный муравейник раскопают.
начерчено думаю на обращение в соответствующие органы, ведь "мадам" просто всех русских, независимо от их взглядов, действий, места проживания - называет нацистами, считает, что они должны заглаживать какую-то вину. И соответствующим органам также стоит и ко многим комментирующим под видео приглядеться...
тихо,новостей особых нет,комментировать нечего. вот тут новость такая ///Джо Байден попал под "обстрел" во время выступления в Айове. В тот момент, когда президент США обещал на 10 центов снизить цены на бензин, его внешний вид испортил голубь Байден решил проигнорировать голубиную "метку" и белое пятно "красовалось" на его левом лацкане все оставшееся время – прямо над брошью с американским флагом. Многие пользователи сети сочли это очень символичным..//
«Сообщаем, что проведение парада в 2022 г., посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., не планируется», – сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана .
111: Когда купил хату, первую, жил на работе в Балапане, ночью сторожем, днем таская там мешки, сдавая ее, или потом в дискоклубе рядом, работая там сутками буквально, ночевал там же, работая охранником.. Пока меня не заметили большие люди и не предложили за хорошую работу работу в казино кассиром.. Но купив хату я перестал быть малоимущим сразу, и помидорки иногда ел,зимой и огурцы, и даже сыр помню Гауда ел..
что то уже не помню ,между какими строками вставлять в биографию малоимущего тыренные консервы,бублики,отруби,дизельный завод,коробки механические на санках.. все так запуталось во времени.
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