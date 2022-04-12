Отправлено: - 23:17

Маркс:

сделать вид, что сдерживая цены на хлеб, власти не зря едят свой хлеб.

111:

Малоимущие что, одним хлебом питаются? Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..

Цитата:Я бы сформулировал немножко иначе.Сдерживая цены на хлеб, власти искренне считают, что не зря едят свой хлеб.Цитата:Ты сейчас точно имеешь ввиду малоимущих?Малоимущие, по твоему кто?Походу, по твоему, те, кто имеет менее двух хат?