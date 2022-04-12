Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43996
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 13:28
Министр сельского хозяйства также заявил, что социальный хлеб в Казахстане дорожать не будет. Для удержания цены из резервов "Продкорпорации" поставляют в регионы зерно по 90 тысяч тенге.
Читать новость
Читать новость
Re: В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 13:28
Вот и смысл удерживать.
Малоимущие что, одним хлебом питаются?
Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..
Все это так же обязано быть по старым ценам, коль уж держать их..
А один хлеб..
Малоимущие что, одним хлебом питаются?
Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..
Все это так же обязано быть по старым ценам, коль уж держать их..
А один хлеб..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8424
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1968
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 16:36
Цитата:
Да никакого смысла. Показушно удерживать копеечный продукт, чтобы отвлечь внимание от бешеного повышения цен на все другие товары. Или чтобы сделать вид, что сдерживая цены на хлеб, власти не зря едят свой хлеб.
111:
Вот и смысл удерживать.
Вот и смысл удерживать.
Да никакого смысла. Показушно удерживать копеечный продукт, чтобы отвлечь внимание от бешеного повышения цен на все другие товары. Или чтобы сделать вид, что сдерживая цены на хлеб, власти не зря едят свой хлеб.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 999
Re: В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 23:17
Цитата:
Я бы сформулировал немножко иначе.
Сдерживая цены на хлеб, власти искренне считают, что не зря едят свой хлеб.
Цитата:
Ты сейчас точно имеешь ввиду малоимущих?
Малоимущие, по твоему кто?
Походу, по твоему, те, кто имеет менее двух хат?
Маркс:
сделать вид, что сдерживая цены на хлеб, власти не зря едят свой хлеб.
сделать вид, что сдерживая цены на хлеб, власти не зря едят свой хлеб.
Я бы сформулировал немножко иначе.
Сдерживая цены на хлеб, власти искренне считают, что не зря едят свой хлеб.
Цитата:
111:
Малоимущие что, одним хлебом питаются? Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..
Малоимущие что, одним хлебом питаются? Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..
Ты сейчас точно имеешь ввиду малоимущих?
Малоимущие, по твоему кто?
Походу, по твоему, те, кто имеет менее двух хат?
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 2
Re: В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 12:15
так такой СОЦИАЛЬНЫЙ хлеб не везде продают, где-то есть ,а искать или ехать через весь город какой смысл!?
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 13:37
Цитата:
У малоимущих нет никаких хат..
Don Julio:
сейчас точно имеешь ввиду малоимущих? Малоимущие, по твоему кто? Походу, по твоему, те, кто имеет менее двух хат?
сейчас точно имеешь ввиду малоимущих? Малоимущие, по твоему кто? Походу, по твоему, те, кто имеет менее двух хат?
У малоимущих нет никаких хат..
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 13:47
Цитата:
ошибочное толкование.
Малоимущими называют граждан, которые имеют недостаточный уровень дохода.
Для определения его размера нужно общий семейный доход за месяц поделить
на количество всех членов семьи.
Статус малоимущей семьи подтверждается, если на каждого члена приходится
не более прожиточного минимума.
наличие квартир, домов,коттеджей к тому статусу совершенно
не имеет отношения.
111:
У малоимущих нет никаких хат..
У малоимущих нет никаких хат..
ошибочное толкование.
Малоимущими называют граждан, которые имеют недостаточный уровень дохода.
Для определения его размера нужно общий семейный доход за месяц поделить
на количество всех членов семьи.
Статус малоимущей семьи подтверждается, если на каждого члена приходится
не более прожиточного минимума.
наличие квартир, домов,коттеджей к тому статусу совершенно
не имеет отношения.
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 13:58
Цитата:
Да ну.
Значит никакой это не малоимущий.
Я когда им был, у меня ничего не было.
А хату свою можно хоть сдавать и получать бабло.
Какой же с хатой малоимущий?
alex_60:
наличие квартир, домов,коттеджей к тому статусу совершенно не имеет отношения.
наличие квартир, домов,коттеджей к тому статусу совершенно не имеет отношения.
Да ну.
Значит никакой это не малоимущий.
Я когда им был, у меня ничего не было.
А хату свою можно хоть сдавать и получать бабло.
Какой же с хатой малоимущий?
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:04
Цитата:
и жить с семьей в канализационном колодце.
так предлагаешь?
111:
А хату свою можно хоть сдавать и получать бабло.
А хату свою можно хоть сдавать и получать бабло.
и жить с семьей в канализационном колодце.
так предлагаешь?
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:08
Цитата:
С чего у малоимушего то семья?
Кто за такого выйдет?
Представь идет бомж и хочет жениться или наоборот.
Кто пойдет то?
alex_60:
жить с семьей в канализационном колодце. так предлагаешь?
жить с семьей в канализационном колодце. так предлагаешь?
С чего у малоимушего то семья?
Кто за такого выйдет?
Представь идет бомж и хочет жениться или наоборот.
Кто пойдет то?
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:16
Цитата:
да, слабые познания.
иди в библиотеку,почитай кто такие малоимущие,малообеспеченные,
без определенного места жительства, и в чем различие этих групп людей.
потом сделаешь небольшой доклад на эту тему.
111:
С чего у малоимушего то семья? Кто за такого выйдет? Представь идет бомж и хочет жениться или наоборот.
С чего у малоимушего то семья? Кто за такого выйдет? Представь идет бомж и хочет жениться или наоборот.
да, слабые познания.
иди в библиотеку,почитай кто такие малоимущие,малообеспеченные,
без определенного места жительства, и в чем различие этих групп людей.
потом сделаешь небольшой доклад на эту тему.
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:28
Цитата:
У меня сама жизнь библиотека.
До 2001 года был бомжем, малоимущим, никем.
Мне вот не надо объяснять это, тем более через библиотеку тем особенно, кто нищим никогда не был..
Я вполне осознаю что это такое и какую пищу в первую очередь ел
Когда купил хату, первую, жил на работе в Балапане, ночью сторожем, днем таская там мешки, сдавая ее, или потом в дискоклубе рядом, работая там сутками буквально, ночевал там же, работая охранником..
Пока меня не заметили большие люди и не предложили за хорошую работу работу в казино кассиром..
Но купив хату я перестал быть малоимущим сразу, и помидорки иногда ел,зимой и огурцы, и даже сыр помню Гауда ел..
[Исправлено: 111, 13.04.2022 - 14:30]
alex_60:
иди в библиотеку,почитай кто такие
иди в библиотеку,почитай кто такие
У меня сама жизнь библиотека.
До 2001 года был бомжем, малоимущим, никем.
Мне вот не надо объяснять это, тем более через библиотеку тем особенно, кто нищим никогда не был..
Я вполне осознаю что это такое и какую пищу в первую очередь ел
Когда купил хату, первую, жил на работе в Балапане, ночью сторожем, днем таская там мешки, сдавая ее, или потом в дискоклубе рядом, работая там сутками буквально, ночевал там же, работая охранником..
Пока меня не заметили большие люди и не предложили за хорошую работу работу в казино кассиром..
Но купив хату я перестал быть малоимущим сразу, и помидорки иногда ел,зимой и огурцы, и даже сыр помню Гауда ел..
[Исправлено: 111, 13.04.2022 - 14:30]
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:39
Зарплата в то время официалка 3262.
Помню потому что в казино закрывал им наряды эти.
Плюс там платили 5000 тенге.
А я когда устраивался в дискоклуб, устраивался только за 5000 тенге..
Работать везде и даже лошадей резать и таскать их частникам..
Машины мыл, в гардеробес утра, днем поставщиком, пятерку авто дали тогда с шофером, в обед с начальницей обедал в кабинете, вечером искал какие то диски ди джею, ночью охрана.
Перед этим бегал если кончится бутылка какая то за 14 тысяч тенге, на Баймагамбетова и покупал еще бутылку для клиента..
В общем нищета научила меня пахать..
Помню потому что в казино закрывал им наряды эти.
Плюс там платили 5000 тенге.
А я когда устраивался в дискоклуб, устраивался только за 5000 тенге..
Работать везде и даже лошадей резать и таскать их частникам..
Машины мыл, в гардеробес утра, днем поставщиком, пятерку авто дали тогда с шофером, в обед с начальницей обедал в кабинете, вечером искал какие то диски ди джею, ночью охрана.
Перед этим бегал если кончится бутылка какая то за 14 тысяч тенге, на Баймагамбетова и покупал еще бутылку для клиента..
В общем нищета научила меня пахать..
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 13.04.22 - 14:42
Единственная отдушина тогда была не библиотека, а газета Твой Шанс.
Да .
Благодаря и которой в том числе я перестал носить это звание - Нищебомж..
И благодаря которой я пришел сюда на форум много позже, тогда по моему у меня было 15 квартир по Рудному..
[Исправлено: 111, 13.04.2022 - 14:44]
Да .
Благодаря и которой в том числе я перестал носить это звание - Нищебомж..
И благодаря которой я пришел сюда на форум много позже, тогда по моему у меня было 15 квартир по Рудному..
[Исправлено: 111, 13.04.2022 - 14:44]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать