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≡ Победа над собой и обстоятельствами - Лучших спортсменов и тренеров 2021 года наградили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43995
Победа над собой и обстоятельствами - Лучших спортсменов и тренеров 2021 года наградили в Костанае
Отправлено: 13.04.22 - 11:03
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Церемония прошла в «Жастар сарайы» вечером 12 апреля. Обычно призеров самых престижных соревнований награждают в конце декабря, но в этот раз, видимо, ждали улучшения эпидситуации.
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К
§ Костанаец123
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.19
Сообщений:
4
Re: Победа над собой и обстоятельствами - Лучших спортсменов и...
Отправлено: 13.04.22 - 11:03
#1
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Исправьте: 92 костанаца, Уа сцену вышли
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
414
Re: Победа над собой и обстоятельствами - Лучших спортсменов и...
Отправлено: 13.04.22 - 11:26
#2
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Цитата:
Костанаец123:
Исправьте: 92 костанаца, Уа сцену вышли

Спасибо, исправили
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