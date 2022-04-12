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Это, что такой флешмоб среди олигархов, под девизом "отдай награбленное в мозолистые руки"?Если так, то я таки уверен, что к 2030,таки случится Рухнама.И трасса Костанай-Челябинск, получит чистые и комфортные туалеты для туристов. А город Рудный -колесо обозрения европейского качества, как загадывали некоторые форумчане, цитируя сами себя.Главное не остановится в последний момент. Перед таким счастьем!