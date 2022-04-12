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Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября 2016 года, в основном из-за ажиотажного спроса
Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября 2016 года, в основном из-за ажиотажного спроса
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