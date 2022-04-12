Отправлено: - 20:30

alex_60:

смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто. нормальные автомобилисты со стажем имеют всегда два комплекта дисков с шинами.

Цитата:И так и так хорошо,здорово конечно осенью когда ударил морозец и на улице гололёд,в это время выстаиваются огромные очереди к шиномонтажкам,а у тебя в гараже есть готовый комплект шин с дисками.У меня допустим всегда так было,но вот сейчас я уже третий год переобуваюсь.Не скажу ,что всё так плохо,осенью еду на шиномонтажку за неделю до морозов и столпотворенья,по времени занимает маскимум час,последний раз вообще переобулся бесплатно по акции от Астыкжана ещё и всем знакомым автолюбителям купоны раздал.В моём случае экономия 6200,весной вообще проблемы нет,вчера переобулся без очереди.Хотя конечно если подвернутся недорогие диски возможно и куплю,жалко только то что когда продаёшь машину ,обычно диски с зимней резиной до кучи идут и никто их не считает.