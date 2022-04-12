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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 19:28
#12316
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Цитата:
ACROS:
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке: - подшипники дольше будут ходить.

Хахаха, я вспомнил комки грязи весной на колесах :lol: с ними баланс вообще никак не ощущается :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.04.2022 - 19:28]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 20:30
#12317
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Цитата:
alex_60:
смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто. нормальные автомобилисты со стажем имеют всегда два комплекта дисков с шинами.

И так и так хорошо,здорово конечно осенью когда ударил морозец и на улице гололёд,в это время выстаиваются огромные очереди к шиномонтажкам,а у тебя в гараже есть готовый комплект шин с дисками.
У меня допустим всегда так было,но вот сейчас я уже третий год переобуваюсь.
Не скажу ,что всё так плохо,осенью еду на шиномонтажку за неделю до морозов и столпотворенья,по времени занимает маскимум час,последний раз вообще переобулся бесплатно по акции от Астыкжана ещё и всем знакомым автолюбителям купоны раздал.В моём случае экономия 6200,весной вообще проблемы нет,вчера переобулся без очереди.
Хотя конечно если подвернутся недорогие диски возможно и куплю,жалко только то что когда продаёшь машину ,обычно диски с зимней резиной до кучи идут и никто их не считает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 20:58
#12318
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дела
///Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киевеиз-за его связей с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах. По данным издания, Штайнмайер планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Однако Зеленский выступил против визита президента Германии. «В данный момент он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать», — сообщает Bild.///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 21:03
#12319
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и так
///Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза (ЕС) назвать конкретные сроки отказа стран объединения от газа и нефти из России.//
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 21:53
#12320
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Произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 22:07
#12321
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Выкурят из Азовстали оставшихся там в подземных сооружениях и всё встанет на свои места. По некоторым данным среди укрывающихся там, генерал пентагона, спецслужбы НАТО в составе военных Германии Франции и Англии. Интересный муравейник раскопают.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 22:55
#12322
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Цитата:
юля елиссева:
Там сейчас ежедневно выходят юмористические новости "Байрактар ньюс".

Благодарю, сударыня, за совет. Посмотрел. И где вы там в агалтелой русофобии, таки увидели юмор!?
:lol:
Цитата:
111:
Каким комментарием ты гордишься?

10143, 10324 и 10496.
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 22:59
#12323
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Цитата:
maxsaf:
Произошедшее в Буче является таким же фейком,

Ну фейк не фейк, но результаты, последствия сего, вполне себе ощутимые.
Тыц
Каково наверчено!?
А и ведь, оно ведь только начало!
:-o
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