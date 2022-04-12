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≡ 28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43993
28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность
Отправлено: 12.04.22 - 18:42
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2,6 млн простых акций дарит государству частная компания Skyline Investment Company S. A. и ещё 413 тысяч – ТОО "Alatau Capital Investment". Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10796
Re: 28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в...
Отправлено: 12.04.22 - 18:42
#1
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Какой щедрый человек этот Кайрат..
Да его именем нужно улицы в городах переименовать..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2760
Re: 28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в...
Отправлено: 12.04.22 - 20:05
#2
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Цитата:
111:
Какой щедрый человек этот Кайрат..

Очень на свободу хоцца...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10796
28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность
Отправлено: 12.04.22 - 20:24
#3
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Цитата:
Козлов я:
Очень на свободу хоцца...

С такими щедрыми и от всей души подарками, у нас выйдет любой хорошй меценат..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1968
28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность
Отправлено: 12.04.22 - 21:22
#4
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Цитата:
111:
С такими щедрыми и от всей души подарками, у нас выйдет любой хорошй меценат..

Вот поэтому-то все так стараются побыстрее стать богатыми, чтобы потом, в случае чего, начать щедро меценатствовать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
995
Re: 28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в...
Отправлено: 12.04.22 - 22:38
#5
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Это, что такой флешмоб среди олигархов, под девизом "отдай награбленное в мозолистые руки"?
Если так, то я таки уверен, что к 2030,таки случится Рухнама.
И трасса Костанай-Челябинск, получит чистые и комфортные туалеты для туристов. А город Рудный -колесо обозрения европейского качества, как загадывали некоторые форумчане, цитируя сами себя.
Главное не остановится в последний момент. Перед таким счастьем!
:lol:
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