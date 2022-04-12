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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 19:28
#12316
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Цитата:
ACROS:
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке: - подшипники дольше будут ходить.

Хахаха, я вспомнил комки грязи весной на колесах :lol: с ними баланс вообще никак не ощущается :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.04.2022 - 19:28]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 20:30
#12317
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Цитата:
alex_60:
смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто. нормальные автомобилисты со стажем имеют всегда два комплекта дисков с шинами.

И так и так хорошо,здорово конечно осенью когда ударил морозец и на улице гололёд,в это время выстаиваются огромные очереди к шиномонтажкам,а у тебя в гараже есть готовый комплект шин с дисками.
У меня допустим всегда так было,но вот сейчас я уже третий год переобуваюсь.
Не скажу ,что всё так плохо,осенью еду на шиномонтажку за неделю до морозов и столпотворенья,по времени занимает маскимум час,последний раз вообще переобулся бесплатно по акции от Астыкжана ещё и всем знакомым автолюбителям купоны раздал.В моём случае экономия 6200,весной вообще проблемы нет,вчера переобулся без очереди.
Хотя конечно если подвернутся недорогие диски возможно и куплю,жалко только то что когда продаёшь машину ,обычно диски с зимней резиной до кучи идут и никто их не считает.
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