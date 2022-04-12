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≡ Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43993
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 10:42
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ДТП произошло на ул. Карбекова, возле цветочного магазина "Лейла". Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" на "зебре" наехал на двух женщин. Как сообщают очевидцы, нерегулируемый пешеходный переход не освещен и ДТП там происходят не впервые.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
803
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 10:42
#1
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Цитата:
Как сообщают очевидцы, нерегулируемый пешеходный переход не освещен

Источник:


Неосвещённый нерегулируемый пешеходный переход ну ни чем не оправдывает водятла
который скорее всего был тазике с номерами РФ
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8423
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 11:01
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
скорее всего был тазике с номерами РФ

лишь бы ляпнуть как будто не от прокладки между рулем и сиденьем зависит безопасность движения... Но пресс-служба то сообщает
Цитата:
Водитель - житель Аркалыка,
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5193
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 11:07
#3
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Очень любопытно посмотреть статистику сколько нынче женщин за рулём, по своему опыту (35лет) скажу, автоледи никогда не будет сигналить, моргать фарами и в наглую обгонять и создавать аврийку по чем зря.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16914
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 11:41
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
который скорее всего был тазике


тазике, это кто?
Нурике,Мереке знаю.
тазике- первый раз слышу.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15184
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 12:03
#5
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Цитата:
yudjin:
как будто не от прокладки между рулем и сиденьем зависит безопасность движения.

Ну тут может быть связь. Слишком хитромудрые поехали в РФ покупать машины и ставить их там на учет. А если человек хитромудрый - он везде себя так ведёт, в том числе и на дороге - чуть превысил скорость, потому что ему надо, чуть подрезал, чуть знак проигнорировал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10795
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 13:34
#6
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Освещение никоим боком не влияет, да, тяжелее, особенно если в дождь, встречка освещает.
Но зачем тогда на автомобилях фары?
Они там просто так что ли стоят?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
555
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 14:33
#7
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А вы уверены , что виноват водитель , а не женщины , считающие , что у них 9 кошачьих жизней ?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1966
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 15:41
#8
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Цитата:
Я:
А вы уверены , что виноват водитель , а не женщины , считающие , что у них 9 кошачьих жизней ?

Если бы я был волшебником или хотя бы олигархом, то сделал бы на дорогах безопасные пешеходные переправы. Это такие многотонные железные махины на гусеничном ходу, в которые садятся пешеходы и эта громадина переправляет их через дорогу. Во-первых, отпадает проблема с освещением, оно попросту становится не нужным для пешеходов, а у водителей есть фары. Во-вторых, если в темноте какой-нибудь водитель не снизит скорость и врежется в эту махину, то всегда можно будет заявить: "А вы уверены, что виноваты пешеходы, а не водители, считающие, что у них 9 кошачьих жизней?"
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
783
Re: Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в...
Отправлено: 12.04.22 - 17:35
#9
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Обычно на переходах не пропускают водители на российских номерах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16914
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 18:36
#10
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Цитата:
arman_kst:
Обычно на переходах не пропускают водители на российских номерах.


при чем тут номера. на них же казахи ездят. к ним и все вопросы.
ни туда куда то тему заворачиваете.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
555
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 18:49
#11
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Цитата:
Маркс:
безопасные пешеходные переправы.

Все значительно проще : взаимное уважение, соблюдение правила УДД и не забывать , что пешеход всегда прав , но не всегда жив
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10795
Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 19:03
#12
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Цитата:
Маркс:
хотя бы олигархом, то сделал бы на дорогах безопасные пешеходные переправы. Это такие многотонные железные махины на гусеничном ходу, в которые садятся пешеходы и эта громадина переправляет их через дорогу. Во-первых, отпадает

Это 50 лямов один трактор.
Их минимум надо 4 на переход.
Множим на количество переходов, примерно на одной улице от 50 в среднем, множим на 50 улиц.
Это по минимуму
Это только техника
Теперь на каждом пешеходе делаем развязку, под трактора, ремонты, дизель, запчасти..
Миллиардов 5 долларов...
Плюс обслуга, зарплата хотя бы на десять лет..
Ну возьмем грубо 10 миллиардов долларов на один городок типа Костаная.
Где то не по 4 трактора надо а если пешеходов много, то 20.
А сколько у нас городов, областей, столиц и деревень с пешеходными дорогами?
Если быть джином и сказочником то возможно..
Но никакой олигарх это не потянет..
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