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≡ Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября 2016 года, в основном из-за ажиотажного спроса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43992
Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября 2016 года, в основном из-за ажиотажного спроса
Отправлено: 12.04.22 - 11:57
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Инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%, сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства. По его словам, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16913
Re: Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября...
Отправлено: 12.04.22 - 11:57
#1
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///за месяц рост инфляции составил 5,8%//

за год под 100 наверное выйдет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10791
Re: Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября...
Отправлено: 12.04.22 - 13:20
#2
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Больше есть начали..
За двоих..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16913
Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября 2016 года, в основном из-за ажиотажного спроса
Отправлено: 12.04.22 - 15:52
#3
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надо министрам повышать зарплаты, на 56 тысяч в месяц
уже не проживут,как раньше.

[Исправлено: alex_60, 12.04.2022 - 15:57]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1487
Re: Пирматов: Инфляция в Казахстане достигла пика с сентября...
Отправлено: 12.04.22 - 18:20
#4
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В очередной раз нам рассказывают о том, что мы сами видим каждый день. Пора уже вместо всех министерств сделать одно Министерство констатации очевидных фактов.
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