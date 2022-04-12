Двух женщин сбили на неосвещенном пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 12.04.22 - 10:42
ДТП произошло на ул. Карбекова, возле цветочного магазина "Лейла". Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" на "зебре" наехал на двух женщин. Как сообщают очевидцы, нерегулируемый пешеходный переход не освещен и ДТП там происходят не впервые. Читать новость
Очень любопытно посмотреть статистику сколько нынче женщин за рулём, по своему опыту (35лет) скажу, автоледи никогда не будет сигналить, моргать фарами и в наглую обгонять и создавать аврийку по чем зря.
yudjin: как будто не от прокладки между рулем и сиденьем зависит безопасность движения.
Ну тут может быть связь. Слишком хитромудрые поехали в РФ покупать машины и ставить их там на учет. А если человек хитромудрый - он везде себя так ведёт, в том числе и на дороге - чуть превысил скорость, потому что ему надо, чуть подрезал, чуть знак проигнорировал.
Я: А вы уверены , что виноват водитель , а не женщины , считающие , что у них 9 кошачьих жизней ?
Если бы я был волшебником или хотя бы олигархом, то сделал бы на дорогах безопасные пешеходные переправы. Это такие многотонные железные махины на гусеничном ходу, в которые садятся пешеходы и эта громадина переправляет их через дорогу. Во-первых, отпадает проблема с освещением, оно попросту становится не нужным для пешеходов, а у водителей есть фары. Во-вторых, если в темноте какой-нибудь водитель не снизит скорость и врежется в эту махину, то всегда можно будет заявить: "А вы уверены, что виноваты пешеходы, а не водители, считающие, что у них 9 кошачьих жизней?"
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