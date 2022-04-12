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≡ Новые проблемы со сдачей экзамена на вождение появились в костанайском спецЦОНе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43992
Новые проблемы со сдачей экзамена на вождение появились в костанайском спецЦОНе
Отправлено: 12.04.22 - 17:32
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Тем, кто собирался сдавать практический экзамен на автомобилях с коробкой "автомат", придется отложить не только его, но и теоретический тест. Иначе будущий водитель потеряет одну бесплатную попытку из трех на сдачу практического вождения.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
783
Re: Новые проблемы со сдачей экзамена на вождение появились в...
Отправлено: 12.04.22 - 17:32
#1
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Раньше ведь можно было сколько хочешь раз сдавать практическую часть (тем, кто учился в автошколе), изменили что ли?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
413
Новые проблемы со сдачей экзамена на вождение появились в костанайском спецЦОНе
Отправлено: 12.04.22 - 18:05
#2
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Цитата:
arman_kst:
Раньше ведь можно было сколько хочешь раз сдавать практическую часть (тем, кто учился в автошколе), изменили что ли?

Бесплатных попыток именно три. Больше - за деньги.
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