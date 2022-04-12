Прогноз на 5 дней
переменная облачность+10°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • В, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43992
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 13:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр сельского хозяйства также заявил, что социальный хлеб в Казахстане дорожать не будет. Для удержания цены из резервов "Продкорпорации" поставляют в регионы зерно по 90 тысяч тенге.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10791
Re: В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 13:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и смысл удерживать.
Малоимущие что, одним хлебом питаются?
Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..
Все это так же обязано быть по старым ценам, коль уж держать их..
А один хлеб..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8423
Re: В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 13:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как относятся к ХЛЕБУ в Костанае
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1966
В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб
Отправлено: 12.04.22 - 16:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот и смысл удерживать.

Да никакого смысла. Показушно удерживать копеечный продукт, чтобы отвлечь внимание от бешеного повышения цен на все другие товары. Или чтобы сделать вид, что сдерживая цены на хлеб, власти не зря едят свой хлеб.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS