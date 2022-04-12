Re: В Минсельхозе назвали предельную цену на социальный хлеб

Отправлено: - 13:28

Вот и смысл удерживать.

Малоимущие что, одним хлебом питаются?

Как по себе помню, даже сейчас, когда нищим был, ел много картошки, чай сладкий, то есть с сахаром и заваркой, сало, консервы, чтобы разбавить пакет макаронов..

Все это так же обязано быть по старым ценам, коль уж держать их..

А один хлеб..