ACROS: По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке:
да, ладно что там с ними произойдет за зиму, что балансировку надо делать. журнал За рулем" // следует ли балансировать колеса при каждой сезонной замене? Если подходить к процессу формально, то стоит вспомнить инструкцию к автомобилю. Обычно рекомендуется балансировать колеса после пробега от 10 тыс. до 15 тыс. км. Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать точно не следует, кроме случаев, оговоренных ниже. Но это в теории, а на практике советуют следить за поведением автомобиля. Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется, то и балансировка не нужна. Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже. В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить. Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация. Поставьте колеса и поездите пару дней. Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении. Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций, балансировку можно не проводить./// далее ///Балансировка необходима в следующих случаях: вы проезжаете за сезон больше 15 тысяч километров; после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму; в прошлом сезоне вы начали отмечать вибрацию, но отложили балансировку «на потом»; если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов, а вы частенько тормозите «на юз» на асфальтовом покрытии; вы — начинающий водитель, который не почувствует дисбаланса на колесах.///
мы то ладно , привыкли к инфляции . а эти то нет //Инфляция в Германии достигла пиковых показателей со времен воссоединения страны: в марте рост потребительских цен вырос в годовом исчислении на 7,3 процента после 5,1 процента в феврале, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 12 апреля. Цены на продовольствие в ФРГ в годовом исчислении увеличились на 6,2 процента. Особенно сильно подорожали растительные масла и жиры (17,2 процента) и свежие овощи (14,8 процента).// встали по струнке перед сшанато , не захотели Северного потока 2, получили -цены на мазут в Германии за последнее время выросли более чем вдвое, цены на топливо - на 47,4 процента, на природный газ - на 41,8 и на электроэнергию - на 17,7 процента. "Получай, фа...т, гранату (разговорное)"(с), называется.
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