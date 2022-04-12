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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
422
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:40
#12301
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты мне про Самару так ничего и не ответил, а уже за Нижний лапшу вешаешь.

Извини я не прочитал твоё сообщение. Не заметил. В смысле про Нижний. Зайди на сайт там новость.
Нижний Новгород

[Исправлено: YESNO, 12.04.2022 - 10:42]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
422
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:43
#12302
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты мне про Самару так ничего и не ответил,

Куда тебе скрин отправить приказа? Напиши в личку. В телеграмма могу
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
422
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:50
#12303
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Цитата:
alex_60:
смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто

Да у меня так и литые и железные . Домкрат столбик . Компрессор двухпршневой .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:50
#12304
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Цитата:
alex_60:
замена занимает максимум полчаса своими руками.


По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке: - подшипники дольше будут ходить.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2144
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 11:44
#12305
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Цитата:
YESNO:
Куда тебе скрин отправить приказа? Напиши в личку. В телеграмма могу

Здесь выкладывай.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
422
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 12:36
#12306
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Здесь выкладывай

Я тебе предложил. Ты отказался Эту тему не развиваю. Всё что было написано ранее это всего лишь фантастика и ты ничего не читал.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
422
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 12:38
#12307
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Здесь выкладывай

Ничего не существует. Не было и не будет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 12:55
#12308
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Цитата:
Don Julio:
е вкурсах, студия Зеленского, у них какие творческие планы

Зайди ю-туб канал 95 квартала. Там сейчас ежедневно выходят юмористические новости "Байрактар ньюс".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10789
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 13:21
#12309
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Цитата:
Don Julio:
Я им горжусь,

?
Каким комментарием ты гордишься?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16913
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 13:43
#12310
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Цитата:
ACROS:
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке:


да, ладно что там с ними произойдет за зиму,
что балансировку надо делать.
журнал За рулем"
// следует ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?
Если подходить к процессу формально, то стоит вспомнить инструкцию к автомобилю.
Обычно рекомендуется балансировать колеса после пробега от 10 тыс. до 15 тыс. км.
Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать точно не следует,
кроме случаев, оговоренных ниже.
Но это в теории, а на практике советуют следить за поведением автомобиля.
Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется,
то и балансировка не нужна.
Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже.
В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить.
Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация.
Поставьте колеса и поездите пару дней.
Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении.
Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций,
балансировку можно не проводить.///
далее
///Балансировка необходима в следующих случаях: вы проезжаете за сезон
больше 15 тысяч километров;
после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму;
в прошлом сезоне вы начали отмечать вибрацию,
но отложили балансировку «на потом»;
если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов,
а вы частенько тормозите «на юз» на асфальтовом покрытии;
вы — начинающий водитель, который не почувствует дисбаланса на колесах.///
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16913
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 14:04
#12311
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Цитата:
YESNO:
. Домкрат столбик


у меня такой как, на шиномонтажках.
на колесиках .
габариты только поменьше.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
422
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 14:13
#12312
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Цитата:
alex_60:
Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется, то и балансировка не нужна.

Да , когда менял шины с железными дисками на шины летние с литыми тоже спросил про балансировку . Ответ - если будут бить то приедешь сделаем балансировку .
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2940
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 15:47
#12313
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Поздравляю неравнодушных с Днём космонавтики!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16913
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 15:54
#12314
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мы то ладно , привыкли к инфляции .
а эти то нет
//Инфляция в Германии достигла пиковых показателей со времен воссоединения страны:
в марте рост потребительских цен вырос в годовом исчислении
на 7,3 процента после 5,1 процента в феврале,
сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 12 апреля.
Цены на продовольствие в ФРГ в годовом исчислении увеличились на 6,2 процента.
Особенно сильно подорожали растительные масла и жиры (17,2 процента)
и свежие овощи (14,8 процента).//
встали по струнке перед сшанато ,
не захотели Северного потока 2,
получили -цены на мазут в Германии за последнее время выросли более чем вдвое,
цены на топливо - на 47,4 процента, на природный газ - на 41,8 и
на электроэнергию - на 17,7 процента.
"Получай, фа...т, гранату (разговорное)"(с), называется.
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