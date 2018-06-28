Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку

Отправлено: - 14:45

Уважаемые читатели и подписчики!



Посмотрите внимательно на эту статистику. В Казахстане неуклонно возрастает количество уголовных дел по таким статьям Уголовного кодекса РК как:



- клевета (рассмотрено с вынесением приговора за 2016 год – 272, за 2017 год – 308 дел);



- возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (в 2016 году - 48 дел, в 2017 году – 127 дел).



Все больше уголовных дел возбуждается в отношении пользователей интернета, их обвиняют в совершении указанных выше преступлений с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, а также в пропаганде и публичных призывах к запрещенным законодательством РК действиям.



Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями при комментировании и размещении информации в нашем аккаунте.



Мы информируем вас о том, что:



- вы и только вы несете персональную ответственность за комментарии и любые действия в сети. В этой связи, пожалуйста, внимательно оценивайте свои комментарии и тексты, которые вы размещаете в интернете, на предмет их соответствия законодательству РК;



- помните, что в Казахстане законодательно запрещено в СМИ и с использованием информационно-коммуникационных технологий распространение информации и аудиовизуальной продукции, которая:



- является пропагандой или агитацией культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства,



- носит клеветнический или оскорбительный характер;



- является пропагандой или публичными призывами к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя;



- разглашает сведения, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну,



- пропагандирует суицид,



- раскрывает технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения,



- пропагандирует наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры,



- имеет порнографический и специальный сексуально-эротический характер,



- нарушает законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в Интернете; трудовое законодательство и законодательство о выборах в РК.



- помните, что анонимное распространение информации в Казахстане законодательно запрещено, поэтому установить первоисточник комментария или любого другого текста или видео смогут правоохранительные органы по жалобе ил заявлению пострадавших лиц или в рамках уголовного дела;



- вы можете быть привлечены к уголовной и гражданско-правовой ответственности за размещение комментария или информации в сети, если комментарии или другая информация будет нарушать права и законные интересы третьих лиц и организаций.



Мы призываем вас:



- к соблюдению прав и свобод других пользователей, а также к соблюдению действующего законодательства РК при размещении комментария и любой другой информации, в том числе аудиовизуальной, в интернете;



- к сдержанному, аргументированному и вежливому обмену мнениями в сети и безопасным дискуссиям в сети по всем вопросам жизни общества;



- к реализации своего права на свободу выражения мнений и свободу информации с учетом ограничений, которые имеются в законодательстве РК.



Берегите себя и своих близких!



Ольга Диденко, юрист Internews