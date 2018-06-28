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Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 412
Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
Отправлено: 28.06.18 - 14:45
Уважаемые читатели и подписчики!
Посмотрите внимательно на эту статистику. В Казахстане неуклонно возрастает количество уголовных дел по таким статьям Уголовного кодекса РК как:
- клевета (рассмотрено с вынесением приговора за 2016 год – 272, за 2017 год – 308 дел);
- возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (в 2016 году - 48 дел, в 2017 году – 127 дел).
Все больше уголовных дел возбуждается в отношении пользователей интернета, их обвиняют в совершении указанных выше преступлений с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, а также в пропаганде и публичных призывах к запрещенным законодательством РК действиям.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями при комментировании и размещении информации в нашем аккаунте.
Мы информируем вас о том, что:
- вы и только вы несете персональную ответственность за комментарии и любые действия в сети. В этой связи, пожалуйста, внимательно оценивайте свои комментарии и тексты, которые вы размещаете в интернете, на предмет их соответствия законодательству РК;
- помните, что в Казахстане законодательно запрещено в СМИ и с использованием информационно-коммуникационных технологий распространение информации и аудиовизуальной продукции, которая:
- является пропагандой или агитацией культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства,
- носит клеветнический или оскорбительный характер;
- является пропагандой или публичными призывами к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя;
- разглашает сведения, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну,
- пропагандирует суицид,
- раскрывает технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения,
- пропагандирует наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры,
- имеет порнографический и специальный сексуально-эротический характер,
- нарушает законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в Интернете; трудовое законодательство и законодательство о выборах в РК.
- помните, что анонимное распространение информации в Казахстане законодательно запрещено, поэтому установить первоисточник комментария или любого другого текста или видео смогут правоохранительные органы по жалобе ил заявлению пострадавших лиц или в рамках уголовного дела;
- вы можете быть привлечены к уголовной и гражданско-правовой ответственности за размещение комментария или информации в сети, если комментарии или другая информация будет нарушать права и законные интересы третьих лиц и организаций.
Мы призываем вас:
- к соблюдению прав и свобод других пользователей, а также к соблюдению действующего законодательства РК при размещении комментария и любой другой информации, в том числе аудиовизуальной, в интернете;
- к сдержанному, аргументированному и вежливому обмену мнениями в сети и безопасным дискуссиям в сети по всем вопросам жизни общества;
- к реализации своего права на свободу выражения мнений и свободу информации с учетом ограничений, которые имеются в законодательстве РК.
Берегите себя и своих близких!
Ольга Диденко, юрист Internews
Посмотрите внимательно на эту статистику. В Казахстане неуклонно возрастает количество уголовных дел по таким статьям Уголовного кодекса РК как:
- клевета (рассмотрено с вынесением приговора за 2016 год – 272, за 2017 год – 308 дел);
- возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (в 2016 году - 48 дел, в 2017 году – 127 дел).
Все больше уголовных дел возбуждается в отношении пользователей интернета, их обвиняют в совершении указанных выше преступлений с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, а также в пропаганде и публичных призывах к запрещенным законодательством РК действиям.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями при комментировании и размещении информации в нашем аккаунте.
Мы информируем вас о том, что:
- вы и только вы несете персональную ответственность за комментарии и любые действия в сети. В этой связи, пожалуйста, внимательно оценивайте свои комментарии и тексты, которые вы размещаете в интернете, на предмет их соответствия законодательству РК;
- помните, что в Казахстане законодательно запрещено в СМИ и с использованием информационно-коммуникационных технологий распространение информации и аудиовизуальной продукции, которая:
- является пропагандой или агитацией культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства,
- носит клеветнический или оскорбительный характер;
- является пропагандой или публичными призывами к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя;
- разглашает сведения, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну,
- пропагандирует суицид,
- раскрывает технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения,
- пропагандирует наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры,
- имеет порнографический и специальный сексуально-эротический характер,
- нарушает законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в Интернете; трудовое законодательство и законодательство о выборах в РК.
- помните, что анонимное распространение информации в Казахстане законодательно запрещено, поэтому установить первоисточник комментария или любого другого текста или видео смогут правоохранительные органы по жалобе ил заявлению пострадавших лиц или в рамках уголовного дела;
- вы можете быть привлечены к уголовной и гражданско-правовой ответственности за размещение комментария или информации в сети, если комментарии или другая информация будет нарушать права и законные интересы третьих лиц и организаций.
Мы призываем вас:
- к соблюдению прав и свобод других пользователей, а также к соблюдению действующего законодательства РК при размещении комментария и любой другой информации, в том числе аудиовизуальной, в интернете;
- к сдержанному, аргументированному и вежливому обмену мнениями в сети и безопасным дискуссиям в сети по всем вопросам жизни общества;
- к реализации своего права на свободу выражения мнений и свободу информации с учетом ограничений, которые имеются в законодательстве РК.
Берегите себя и своих близких!
Ольга Диденко, юрист Internews
Г
Гость
Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
Отправлено: 28.06.18 - 18:27
По моему те же правила что и всегда были..
Это как проезд перекрестка по малому кругу, раньше не штрафовали..
Это как проезд перекрестка по малому кругу, раньше не штрафовали..
Г
Гость
Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
Отправлено: 29.06.18 - 02:16
Еще одна заметка, если раньше мы делали вид что сочувствуем тем, кого пересажали или заблокировали..
То сейчас исходя из новых реалий на них нам плевать..
И если раньше те, кто любил свою свободу и садился с тем понятием, что он все таки свободен в своих мнениях и отсидит за правое дело ради нас, которые подхватят сам его лозунг, теперь, глядя на нас, пошлет эти свободы сам куда по дальше..
Можно ли переубедить стадо, будучи одним из них?
Нет.
Для того нужно быть Пастухом..
Искусство выживания.
Глава вторая, часть третья, заголовок 4й..
То сейчас исходя из новых реалий на них нам плевать..
И если раньше те, кто любил свою свободу и садился с тем понятием, что он все таки свободен в своих мнениях и отсидит за правое дело ради нас, которые подхватят сам его лозунг, теперь, глядя на нас, пошлет эти свободы сам куда по дальше..
Можно ли переубедить стадо, будучи одним из них?
Нет.
Для того нужно быть Пастухом..
Искусство выживания.
Глава вторая, часть третья, заголовок 4й..
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 554
Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
Отправлено: 12.04.22 - 14:37
Ответ про вакцинацию от ящура будет ?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1210
Как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасть за решетку
Отправлено: 12.04.22 - 15:26
Цитата:
Не совсем понял ваш вопрос. И какое отношение он имеет к этой ветке?
Я:
Ответ про вакцинацию от ящура будет ?
Ответ про вакцинацию от ящура будет ?
Не совсем понял ваш вопрос. И какое отношение он имеет к этой ветке?
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