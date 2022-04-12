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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:40
Цитата:
Извини я не прочитал твоё сообщение. Не заметил. В смысле про Нижний. Зайди на сайт там новость.
Нижний Новгород
[Исправлено: YESNO, 12.04.2022 - 10:42]
Уже не ваш земляк:
Ты мне про Самару так ничего и не ответил, а уже за Нижний лапшу вешаешь.
Ты мне про Самару так ничего и не ответил, а уже за Нижний лапшу вешаешь.
Извини я не прочитал твоё сообщение. Не заметил. В смысле про Нижний. Зайди на сайт там новость.
[Исправлено: YESNO, 12.04.2022 - 10:42]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:43
Цитата:
Куда тебе скрин отправить приказа? Напиши в личку. В телеграмма могу
Уже не ваш земляк:
Ты мне про Самару так ничего и не ответил,
Ты мне про Самару так ничего и не ответил,
Куда тебе скрин отправить приказа? Напиши в личку. В телеграмма могу
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:50
Цитата:
Да у меня так и литые и железные . Домкрат столбик . Компрессор двухпршневой .
alex_60:
смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто
смотрю на бедолаг, которые весной и осенью носятся по шиномонтажкам, чтобы переставить шины на своих авто
Да у меня так и литые и железные . Домкрат столбик . Компрессор двухпршневой .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3003
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 10:50
Цитата:
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке: - подшипники дольше будут ходить.
alex_60:
замена занимает максимум полчаса своими руками.
замена занимает максимум полчаса своими руками.
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке: - подшипники дольше будут ходить.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2144
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 11:44
Цитата:
Здесь выкладывай.
YESNO:
Куда тебе скрин отправить приказа? Напиши в личку. В телеграмма могу
Куда тебе скрин отправить приказа? Напиши в личку. В телеграмма могу
Здесь выкладывай.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 12:36
Цитата:
Я тебе предложил. Ты отказался Эту тему не развиваю. Всё что было написано ранее это всего лишь фантастика и ты ничего не читал.
Уже не ваш земляк:
Здесь выкладывай
Здесь выкладывай
Я тебе предложил. Ты отказался Эту тему не развиваю. Всё что было написано ранее это всего лишь фантастика и ты ничего не читал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 12:38
Цитата:
Ничего не существует. Не было и не будет.
Уже не ваш земляк:
Здесь выкладывай
Здесь выкладывай
Ничего не существует. Не было и не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 12:55
Цитата:
Зайди ю-туб канал 95 квартала. Там сейчас ежедневно выходят юмористические новости "Байрактар ньюс".
Don Julio:
е вкурсах, студия Зеленского, у них какие творческие планы
е вкурсах, студия Зеленского, у них какие творческие планы
Зайди ю-туб канал 95 квартала. Там сейчас ежедневно выходят юмористические новости "Байрактар ньюс".
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10789
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 13:21
Цитата:
?
Каким комментарием ты гордишься?
Don Julio:
Я им горжусь,
Я им горжусь,
?
Каким комментарием ты гордишься?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 13:43
Цитата:
да, ладно что там с ними произойдет за зиму,
что балансировку надо делать.
журнал За рулем"
// следует ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?
Если подходить к процессу формально, то стоит вспомнить инструкцию к автомобилю.
Обычно рекомендуется балансировать колеса после пробега от 10 тыс. до 15 тыс. км.
Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать точно не следует,
кроме случаев, оговоренных ниже.
Но это в теории, а на практике советуют следить за поведением автомобиля.
Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется,
то и балансировка не нужна.
Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже.
В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить.
Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация.
Поставьте колеса и поездите пару дней.
Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении.
Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций,
балансировку можно не проводить.///
далее
///Балансировка необходима в следующих случаях: вы проезжаете за сезон
больше 15 тысяч километров;
после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму;
в прошлом сезоне вы начали отмечать вибрацию,
но отложили балансировку «на потом»;
если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов,
а вы частенько тормозите «на юз» на асфальтовом покрытии;
вы — начинающий водитель, который не почувствует дисбаланса на колесах.///
ACROS:
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке:
По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке:
да, ладно что там с ними произойдет за зиму,
что балансировку надо делать.
журнал За рулем"
// следует ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?
Если подходить к процессу формально, то стоит вспомнить инструкцию к автомобилю.
Обычно рекомендуется балансировать колеса после пробега от 10 тыс. до 15 тыс. км.
Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать точно не следует,
кроме случаев, оговоренных ниже.
Но это в теории, а на практике советуют следить за поведением автомобиля.
Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется,
то и балансировка не нужна.
Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже.
В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить.
Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация.
Поставьте колеса и поездите пару дней.
Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении.
Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций,
балансировку можно не проводить.///
далее
///Балансировка необходима в следующих случаях: вы проезжаете за сезон
больше 15 тысяч километров;
после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму;
в прошлом сезоне вы начали отмечать вибрацию,
но отложили балансировку «на потом»;
если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов,
а вы частенько тормозите «на юз» на асфальтовом покрытии;
вы — начинающий водитель, который не почувствует дисбаланса на колесах.///
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 14:04
Цитата:
у меня такой как, на шиномонтажках.
на колесиках .
габариты только поменьше.
YESNO:
. Домкрат столбик
. Домкрат столбик
у меня такой как, на шиномонтажках.
на колесиках .
габариты только поменьше.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 14:13
Цитата:
Да , когда менял шины с железными дисками на шины летние с литыми тоже спросил про балансировку . Ответ - если будут бить то приедешь сделаем балансировку .
alex_60:
Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется, то и балансировка не нужна.
Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется, то и балансировка не нужна.
Да , когда менял шины с железными дисками на шины летние с литыми тоже спросил про балансировку . Ответ - если будут бить то приедешь сделаем балансировку .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2940
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.04.22 - 15:47
Поздравляю неравнодушных с Днём космонавтики!
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