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ACROS:

По любому на шиномонтажку ехать: - баллансировка колёс с дисками после зимнего хранения, особенно передних, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке:

Цитата:да, ладно что там с ними произойдет за зиму,что балансировку надо делать.журнал За рулем"// следует ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?Если подходить к процессу формально, то стоит вспомнить инструкцию к автомобилю.Обычно рекомендуется балансировать колеса после пробега от 10 тыс. до 15 тыс. км.Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать точно не следует,кроме случаев, оговоренных ниже.Но это в теории, а на практике советуют следить за поведением автомобиля.Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется,то и балансировка не нужна.Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже.В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить.Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация.Поставьте колеса и поездите пару дней.Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении.Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций,балансировку можно не проводить.///далее///Балансировка необходима в следующих случаях: вы проезжаете за сезонбольше 15 тысяч километров;после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму;в прошлом сезоне вы начали отмечать вибрацию,но отложили балансировку «на потом»;если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов,а вы частенько тормозите «на юз» на асфальтовом покрытии;вы — начинающий водитель, который не почувствует дисбаланса на колесах.///