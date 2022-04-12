Отправлено: - 12:03

yudjin:

как будто не от прокладки между рулем и сиденьем зависит безопасность движения.

Цитата:Ну тут может быть связь. Слишком хитромудрые поехали в РФ покупать машины и ставить их там на учет. А если человек хитромудрый - он везде себя так ведёт, в том числе и на дороге - чуть превысил скорость, потому что ему надо, чуть подрезал, чуть знак проигнорировал.